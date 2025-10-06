Manuel Pellegrini estuvo a punto de vivir una jornada furiosa, pero una espectacular atajada de Pau López evitó eso y sirvió para mantener un triunfo del Betis. Fue luego de una polémica decisión del árbitro, Iosu Galech, quien fue llamado desde el VAR.

Luego de la revisión, el juez estimó falta del argentino Valentín Gómez. Eso le dio una chance inmejorable al Espanyol. Pero Javi Puado no fue capaz de superar al golero Pau López, quien hizo una tapada espectacular que mantuvo el 2-1 ante su ex equipo.

“Ha sido un final con muchas emociones. Pero bueno, pintaba a tragedia y al final lo pudimos salvar. Contentos, el equipo hizo un gran partido contra un rival complicado y por la reacción del equipo”, manifestó López, quien aludió a la remontada bética gracias a un gol del colombiano Cucho Hernández y otra de Ez Abde.

Pau López fue el héroe del Betis ante el Espanyol. (Alex Caparros/Getty Images).

“Todo empieza cuando el árbitro dice que va a revisar. Cuando dicen eso, tiene mala pinta. Fui a hablar con Toni Doblas, le pregunté qué pensaba”, admitió el ex golero de la AS Roma y el Olympique de Marsella sobre el diálogo con el preparador de arqueros, un icónico meta de los verdiblancos.

Añadió que “me dijo que había tirado medio contra la Real el último y el penúltimo lo había tirado cruzado. Si fuera tú, me tiraría a la izquierda tuya por el minuto que es y su confianza. Cuando alguien con la templanza de Toni dice eso, creí, recé”. Y ocurrió tal como Doblas lo había cantado.

Pau López añadió detalles de la escena. “Cuando voy a la portería siempre intento que sea lo más largo posible para que el delantero tenga tiempo de pensar, pensar, pensar. Por eso intentaba alargar lo máximo. Al final se dio. Pudimos celebrarlo, estaban pensando que me había adelantado. Se vio que no, así que feliz”, manifestó el meta de 30 años.

Pau López infla el pecho por la atajada que salvó la victoria del Betis de Pellegrini

Pau López sabe que cerrar el partido con una atajada en un penal que pudo ser el empate y salvar la victoria no es usual y por eso saborea el 2-1 que festejó el Betis con Manuel Pellegrini lejos de todo, pues decidió no ver el desenlace. “Noches como esta son las soñadas y pasan pocas veces”, admitió Pau López.

“Es verdad que había algún gesto evitable. He jugado acá, tengo el máximo respeto a la afición. En los momentos de celebración a veces uno no se tiene controlar y tira todo lo que tiene dentro. Hice un gesto evitable y a través del Betis me disculpo públicamente con la gente que se haya sentido ofendida”, apuntó el golero sobre este Topo Gigio que hizo en el momento.

Pau López celebró así ante su ex club tras ser el héroe del Betis. (Captura ESPN).

Tuvo palabras para las decisiones de Manuel Pellegrini, quien hace pocos días le dio minutos al portero suplente. “Creo que el equipo está diseñado para estar arriba. No sé hasta dónde vamos a luchar. El míster tiene la idea clara de contar con todos los jugadores, lo demostró en la Europa League. Todos serán importantes, ojalá los lesionados se recuperen lo antes posible. Hay que sumar poco a poco y ver dónde nos da”, expresó el meta que jugó en Tigres de México.

Pellegrini fue consultado por la reacción del Topo Gigio que hizo Pau López. “No lo puedo valorar porque no lo vi. Me vine para adentro porque me iban a expulsar y no quería eso. No vi el penal. No podría decir nada de una acción que no vi”, aseguró el experimentado DT chileno, que no tenía cómo condenar la efusiva celebración de su héroe.