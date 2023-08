Marcelo Bielsa cuenta los días para debutar oficialmente en Uruguay. El rosarino jugará ante Chile, en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, donde espera ratificar las expectativas generadas en el fanático charrúa con su llegada, tal como ya pasó cuando dirigió en La Roja rumbo a Sudáfrica 2010.

Pero tal como pasó en ese proceso con nuestra Selección, el arranque no ha sido del todo fácil para el DT. Y es que toda la revolución que propone Bielsa ha traído consigo varios problemas, como la no consideración de históricos como Luis Suárez o Edinson Cavani, además de críticas a su excesivo hermetismo.

Esto último surgió luego de que trascendiera la molestia de Bielsa y compañía, contra el representante de Cristian Palacios, quien también maneja a varios jugadores seleccionables, como Facundo Pellistri, Cristian Olivera, Brian Rodríguez y Facundo Torres, de que estos estaban reservados para la nómina eliminatoria.

Esa molestia generó la inmediata repercusión en el fútbol uruguayo, que respondieron tajantes ante el, según acusan, secretismo del DT. No entiendo por qué las listas no son públicas, es simplemente una lista de jugadores reservados a la selección”, señaló el tesorero de Peñarol, Eduardo Zaidensztat.

Que se maneje de forma oculta y que los periodistas tengan que ir a investigar a cada club, no es lógico… La selección es de todos, ¿cuál es el manejo atrás de todo esto? ¿Qué se gana? En un mundo moderno, como el de hoy, que con un teléfono se ve todo, no hace falta ser un scout profesional para conocer los jugadores principales de Uruguay”, agregó.

Por su parte, en torno a la dupla de sus emblemáticos jugadores, fue un propio directivo de la AUF, Carlos Manta, quine destacó que “en el Ejecutivo no sabíamos que Bielsa no iba a convocar a Suárez ni a Cavani. Había un hermetismo total, pero se veía venir (…) Es muy difícil llegar a Bielsa. Fui a presentarme al Complejo Uruguay Celeste y no me dio la más mínima bola”

¿Cuántos partidos lleva Marcelo Bielsa como DT de Uruguay?

Marcelo Bielsa lleva dos partidos como director técnico de la selección de Uruguay. Ambos fueron amistosos contra selecciones centroamericanas. El primero terminó con un elocuente 4-1 ante la Nicaragua del Fantasma Figueroa y el segundo, con un triunfo por 2-0 contra Cuba.

¿Cuál es el rival de Uruguay en la 2° fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026?

Luego de recibir a Chile por la jornada de estreno en las Clasificatorias al Mundial 2026, Uruguay visitará el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito para jugar frente a Ecuador. Aquel duelo será el 12 de septiembre a las 18 horas.