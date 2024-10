Ambas figuras tuvieron un tenso cruce en el 1-1 por Eliminatorias, donde incluso los propios llaneros le cayeron al ex U. de Chile.

"Envidioso, no me representas": Hinchas venezolanos destruyen a Soteldo tras pelea con Messi

En cancha fue 1-1 entre Venezuela y Argentina, pero la imagen que quedó en la retina futbolera fue el tenso cruce entre Yeferson Soteldo y Lionel Messi, quienes se dijeron de todo en el pasto llanero.

Es que ambos jugadores tuvieron que ser separados y el astro argentino fue una furia ante las provocaciones del venezolano, quien no dejó indiferente a sus propios hinchas, los que le cayeron por la pelea con Messi.

“Es muy difícil jugar así, se hace el partido muy feo y muy trabado. No podíamos dar dos pases seguidos. La cancha no ayudó. No se podía jugar para atrás”, dijo la Pulga, molesto tras el pitazo final.

La furia Vinotinto contra Soteldo

Yeferson Soteldo publicó un post en su Instagram junto a su familia y compactos del cruce ante los argentinos, donde los propios hinchas venezolanos le recordaron la pelea con Messi, y no es buenos términos.

Un clásico cruce que se da desde años entre ambas figuras / Getty

“Respeto a Soteldo… pero que le baje 2 con Messi”… fue el primer tibio comentario, mientras que ya más ácido, otro fanático llanero le escribió “Envidioso no me representas como venezolano y menos metiéndote con Messi. No le llegas a Messi, ni te conocen”.

Siguiendo con la furia contra el ex jugador de la U. de Chile, otro post le dio con todo al Enano diciendo “No te soporto Soteldo eres un gran irrespetuoso. No juegas para ti juegas para representar a los venezolanos a través de una camiseta llamada VINOTINTO.!!”.

“Te falta respeto eres un envidioso que dejo muy mal parado a Venezuela con tu acto de falta de respeto”, cerró la dura crítica hacia Yeferson, quien vivió una de sus jornadas más polémicas a nivel de selecciones.