El ex Universidad de Chile no se achicó ante el capitán de Argentina y protagonizaron un diálogo de palabras mayores.

La selección de Argentina no pudo sacar ventajas ante Venezuela y terminó repartiendo unidades en uno de los partidos más atractivos de la fecha de Eliminatorias. La temprana anotación de Nico Otamenti (13’) no alcanzó y en el complemento Salomón Rondón marcó el definitivo 1-1 en el minuto 65.

Pero el duelo contó con varias polémicas y una de las más llamativas la protagonizaron Lionel Messi y Yeferson Soteldo. El altercado comenzó cuando desde la selección campeona del mundo reclamaron por el tiempo que estaban haciendo en la vino tinto. Lo que se dio mientras a José Martínez lo atendían en el medio de la cancha.

Ante esto, Messi encaró a sus rivales y Yeferson Soteldo fue el que le salió al cruce. Por varios minutos ambos se dijeron de todo y para evitar ser vistos se pusieron la mano en la boca para mandarle saludos a más de un familiar.

La discusión siguió por varios minutos y Soteldo cada vez hacia enojar más a Messi. Lo que alertó a sus compañeros ya que el ex U de Chile tenía sacado del partido al capitán trasandino.

Si hasta encaró a Nico Otamendi, cuando el central trató de calmar los ánimos. Lo más llamativo de todo es que esta discusión pasó desapercibida ya que la transmisión oficial no la mostró. Por lo que el momento fue publicado directamente en redes sociales.

“Messi estaba re enojado. Re fastidioso. Nos gusta ese espíritu amateur. Lo de Soteldo… es un atrevido”, comentaron en TyC Sports al repasar las imágenes que subieron los hinchas que asistieron al Estadio Monumental de Maturín.

¿Qué dijo Lionel Messi?

Tras el partido, el capitán de Argentina decidió hacer caso omiso a la discusión con Yeferson Soteldo. Sin embargo, aprovechó las cámaras para reclamar por el mal estado de la cancha por la gran cantidad de agua que presentó durante todo el partido.

“Es muy difícil jugar así, se hace el partido muy feo y muy trabado. No podíamos dar dos pases seguidos. La cancha no ayudó. No se podía jugar para atrás. Dimos un par de pases para atrás y el agua la paraba, ahí nos complicábamos. Hicimos el partido que teníamos que hacer por la cancha”, lamentó Messi.

Ahora Argentina buscará su revancha el próximo 15 de octubre cuando reciba a Bolivia, que viene de vencer a Colombia y se ubica en el quinto puesto clasificando al próximo mundial.