El adiós de Rafael Nadal en el tenis sacó lágrimas en todo el mundo, considerando la leyenda deportiva que representa el español. Pero no todo es tenis, ya que el zurdo incluso coquetea con el fútbol y hasta delira con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Rafa es un reconocido fanático del Real Madrid, donde las oficia como un socio de honor. Por ello, ha seguido de cerca la carrera de Cristiano y también de Leo Messi, quienes por años deleitaron en el clásico del fútbol español.

Fue así que poco antes de anunciar su retiro de la actividad, el 14 veces campeón de Roland Garros abordó la eterna rivalidad entre el portugués y el argentino. Fue así que no eludió la consulta y eligió a su favorito.

Nadal elige a su crack del fútbol

Durante sus pasadas vacaciones en Grecia, Rafa fue abordado por dos fanáticos que le consultar al hueso por Cristiano o Messi, ante lo que el español fue sincero y se la jugó en su respuesta.

“Messi es mejor, pero yo soy fanático del Real Madrid”, respondió Rafa, quien hizo eco de sus declaraciones en AS España, donde reconoció que se emocionó cuando el argentino fue campeón del mundo en Qatar 2022.

En ese entonces, Nadal dijo que “cuando Messi hizo el tercer gol contra Francia se me llenaron los ojos de lágrimas. Que alguien tan grande culmine su carrera de esta manera me pareció justo y me emocioné”.

La recordada foto de Nadal y Messi.

“Que él levantara la Copa del Mundo me hizo feliz”, dijo el zurdo que ganó 22 títulos de Grand Slam, 14 Roland Garros y un total de92 torneos de la ATP a lo largo de su carrera.