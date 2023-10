El sentido adiós de Sampaoli a Flamengo: "Los sueños no siempre se hacen realidad"

Pocos días después de que se confirmara su salida, Jorge Sampaoli dedicó un sentido adiós a Flamengo. El casildense fue desvinculado luego de perder la Copa de Brasil, quedar eliminado de Copa Libertadores en octavos de final y alejarse de la lucha del título del Brasileirao.

En su cuenta de Instagram, el exentrenador de Universidad de Chile agradeció al club y a los hinchas que lo acompañaron en su corta estadía en Río, donde dirigió 39 encuentros. El DT se despidió con un registro de 20 triunfos, 11 empates y ocho derrotas.

“Nuestros sueños no siempre se hacen realidad como esperamos. Lamentablemente por numerosas razones antes de mi llegada, y eso que lo intenté, pero no pude cambiar, no fue posible conquistar los resultados para poner al Flamengo donde debe estar”, dijo.

“Siempre recordaré al repleto Maracaná. ¡Es el mayor escenario del fútbol! Agradezco al personal, jugadores, comité técnico y fanáticos el tiempo dedicado a estos 5 meses. Un abrazo, Jorge Sampaoli”, cerró.

¿Cuántos partidos dirigió Sampaoli en Flamengo?

En cortos cinco meses, Jorge Sampaoli dirigió 39 partidos del Flamengo: sacó 20 triunfos, 11 empates y ocho derrotas. No ganó ningún título con el equipo de Erick Pulgar.

¿Cuántos títulos ganó Sampaoli en la U?

Jorge Sampaoli dirigió a Universidad de Chile entre 2010 y 2011. Ganó cuatro títulos: tres del Campeonato Nacional (2011-A, 2011-C, 2012-A) y la mítica Copa Sudamericana (2011). Estuvo en 135 partidos, donde ganó 80, empató 35 y solo perdió 20, con un 67,9% de rendimiento.