Charles Aránguiz fue recibido como estrella y con mucho cariño en su regreso oficial a las canchas. El Inter de Porto Alegre volvió a tener al Príncipe en un partido: el chileno jugó 26′ en el empate sin goles de su equipo ante Cruzeiro en la 13° fecha del Brasileirao. Y dejó sonriente al DT Mano Menezes.

Se jugaba el minuto 64 del encuentro cuando el experimentado entrenador del Colorado mandó a la cancha al puentealtino. El ex Bayer Leverkusen reemplazó a Maurício en el mediocampo. “El estado de Aránguiz es algo positivo. No teníamos ese parámetro, sólo teníamos los entrenamientos”, expuso el adiestrador de 61 años.

Pero el ex DT de la selección de Brasil no se quedó con esas palabras en su análisis. “Lo perdimos un poco por una pequeña lesión muscular. Pero viene creciendo en las prácticas. Tiene mucha calidad técnica. Pero no teníamos competición”, afirmó Menezes en torno a las dudas que había sobre el retorno del bicampeón de América con la Roja.

“Hoy tenemos un poco de felicidad desde que entra. Nos quedamos con un hombre más y él puede darle calidad al equipo en la transición de jugadas. Estamos muy contentos, creo que los hinchas también por el cariño con que lo recibieron”, explicó también Menezes. Su alusión fue a la tarjeta roja que recibió Lucas Oliveira en los 69′ por doble amonestación.

Charles Aránguiz en la lupa del DT de Inter, Mano Menezes: “Los grandes jugadores siempre logran acomodarse”

Eso sí, Mano Menezes fue consultado también por qué posición del mediocampo va a usar al “20” en el Inter de Porto Alegre. “Charles Aránguiz se ve como volante, sólo que la denominación nuestra es diferente a la que se da en América Latina. Volante son considerados que juegan en el carril, a veces tenemos volante interno y otras, externo”, aclaró el entrenador.

“El medio campo fue armado con un volante más de contención, otro más flexible. Él puede ser segundo, puede armar un triángulo en los medios y ser uno de los volantes que juega por el corredor interno. Los grandes jugadores se acomodan. Lo importante de todo es tener mentalidad competitiva”, cerró Mano Menezes.

El siguiente desafío de Internacional de Porto Alegre será el 9 de julio. También por el Brasileirao: visitará el mítico estadio Maracaná para medirse a Fluminense, que marcha en el 5° puesto de la tabla. ¿Y el Colorado? Se ubica en el 7°, aunque con los mismos 21 puntos que el cuadro carioca.