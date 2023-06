El portero del PSG Sergio Rico sigue grave y el hospital no actualizará más su estado de salud

17 días han transcurrido desde que Sergio Rico se accidentó de gravedad en España. El portero del Paris Saint-Germain se cayó de un caballo en la fiesta religiosa Romería de El Rocío, en Huelva, y fue internado en la UTI, en estado de coma.

En estos días desde su accidente, la mayoría de las actualizaciones han salido de su esposa, Alba Silva. La española fue quien reveló que el pasado 28 de mayo Rico sufrió un traumatismo encefalocraneano, y ha estado entregando novedades a los medios españoles que se apostaron fuera del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Sin embargo, el equipo médico del arquero del PSG aseguró que no entregarán más actualizaciones públicas. Debido a que la evolución del estado de salud de Sergio Rico ha sido irregular, solamente informarán en caso de novedades significativas.

En el último comunicado, el hospital señaló que Rico “permanece estable dentro de la gravedad de sus lesiones en la UCI y bajo los efectos de la sedación, con vigilancia estrecha y monitorización”. En palabras simples, lo mantienen en estado de coma inducido a la espera de mejoras.

Alba Silva reveló que ella tampoco ha recibido mayores novedades sobre el estado de su esposo. “Sigue todo un poco igual. No tengo muchas noticias”, aseguró. Según los medios presentes, su estado de ánimo era taciturno.

En su cuenta de Instagram, Silva celebró su primer aniversario de matrimonio con Sergio Rico con una sentida carta. ” Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos”, cerró.