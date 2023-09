Paulo Díaz fue protagonista del primer tiempo que jugaron River Plate y Atlético Tucumán por la fecha cinco de la Copa de la Liga Profesional en Argentina. El chileno, que ingresó como titular, estuvo presente en la jugada que marcó el encuentro en sus primeros 45 minutos.

En una atípica jugada, el defensor central apareció como 9 en pleno ataque millonario. Y tras recibir una pelota filtrada definió arriba, desatando la celebración de las cerca de 80 mil personas que repletan el Estadio Monumental de Núñez.

Pero lo cierto es que, tras muchos minutos de revisión, la anotación de Paulo Díaz fue anulada por estar en posición de adelanto. Una jugada que dejó la tendalada en Twitter, ya que se filtraron imágenes con zoom que demuestran que el chileno estaba en línea con el defensor.

Más allá de la decepción por el gol anulado, el ex Palestino recibió grandes halagos por definir como 9 en el área, aunque muchos no se explicaron qué hacía ahí en esa jugada de ataque, ya que no se trataba de una acción posterior a una pelota parada, únicas ocasiones donde Díaz pasa mitad de cancha.

El defensor, de a poco, va retomando su nivel en los millonarios tras varias fechas lesionado. Eso sí, su presencia en la defensa de River genera reacciones mixtas por parte de la hinchada twittera, donde suele ser criticado, aunque también hay un grupo que lo defiende a muerte.

Lo cierto es que tanto en el partido anterior como en este ha logrado realizar una correcta actuación. En este, eso sí, previo a su gol anulado, también estuvo en otra jugada polémica. Díaz agarró a un jugador en un córner, pero finalmente no fue cobrado como penal.

Revisa el gol anulado a Paulo Díaz