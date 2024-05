Alianza Lima es último en el Grupo A de Copa Libertadores. Por eso ante Colo Colo, este miércoles en Perú, saben que se juegan la última chance para soñar con la clasificación a octavos de final del certamen.

Fue Carlos Zambrano, patrón de la defensa de los Íntimos, quien manifestó la mentalidad con que el elenco limeño afrontará el duelo ante los dirigidos por Jorge Almirón.

“Estamos compitiendo. El grupo está fuerte mentalmente, el miércoles es un partido clave y si lo ganamos creo que seguimos en carrera, ya que luego viene Brasil y es mucho más duro. Creo que definimos acá en casa”, contó a TV Perú Deportes.

Agregó que “el tema es duro, la Libertadores siempre es dura para los equipos peruanos, pero creo que estamos compitiendo. En lo personal me alegra que a la ‘U’ también le esté yendo bien, creo que estamos a un paso de clasificar, solo depende de nosotros”.

Zambrano espera ganarle a Colo Colo en Perú

“En estas instancias antes estábamos por mal camino, ahora el próximo partido va a definir mucho nuestro futuro”, expresó el defensor de Alianza.

Contra Chile en Copa América

Carlos Zambrano habló además de la ilusión que tiene para jugar la Copa América en Estados Unidos, donde Perú va a competir ante Chile en el mismo grupo.

“Sé la capacidad de jugador que soy, siempre ha habido críticas y eso no me ha bajado para nada. Vamos paso a paso, me gustaría estar, todavía no está la lista”, aseguró.

Luego comentó que “esté o no en la Selección, lo importante es que le vaya bien al equipo”.