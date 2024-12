El motivo que atrasa la llegada de Gustavo Quinteros y Brayan Cortés a Gremio

Gustavo Quinteros se transformó en uno e los temas más comentados en Argentina. Luego de salir campeón con Vélez, no logró renovar su contrato y finalmente el Gremio de Brasil logró convencerlo con un importante proyecto.

El tricolor rompió el chancho y se la jugó con todo por el ex entrenador de Colo Colo. Con un sueldo cercano a los 1,2 millones de reales, será uno de los mejores pagados y además podrá pedir hasta seis refuerzos de su gusto.

Sin embargo, su presentación oficial no ha podido ser realizada ya que faltan varios papeles por firmar. Pese a esto, hay preacuerdo y desde Gremio confían en que Quinteros hará cumplir su palabra.

Atraso de Quinteros afecta a Brayan Cortés

Esta demora en la oficialización de Gustavo Quinteros, a su vez complica la llegada de refuerzos. Gremio disputará la Copa Sudamericana en 2025 y además buscará ser protagonista en el Brasileirao.

Cortés ahora jugaría en Brasil

Por lo mismo el DT ya piensa en nuevos fichajes. En la lista de prioridades, desde Brasil indican que Brayan Cortés sería el primer fichaje para reforzar un puesto clave como el del portero.

Ahora la llegada del iquiqueño y ex Colo Colo también deberá aplazarse ya que hasta que Quinteros no sea oficialmente el DT no se avanzará con los fichajes.