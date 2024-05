Eddie Flechmann no tiene dudas: la selección de Perú no está preparada para afrontar la Copa América 2024 tras la salida de Ricardo Gareca... y debuta contra Chile del Tigre.

El reconocido periodista peruano, Eddie Flechmann, habló con Paulo Flores y RedGol a espera de lo que será el debut de los incaicos y la selección chilena por el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024. El Clásico del Pacífico tendrá además el morbo de Ricardo Gareca como nuevo DT de La Roja.

Y Flechmann fue sincero al reconocer que tras la salida de Gareca, “la selección de Perú no está preparada para Copa América. El técnico Jorge Fossati asumió a inicio de año y ha tenido muy pocos días de entrenamientos en la fecha FIFA de marzo. Jugó dos amistosos que no permiten sacar conclusiones, porque cuando enfrentas a rivales que no te exigen no sabes tus virtudes ni defectos”.

Agrega que “enfrentar a rivales, con respeto, notoriamente inferiores, no ayuda. Se ganó, se goleó, equis jugó bien, pero quién era el rival. ¿Cómo será cuando juguemos por los puntos? ¿Cómo será cuando enfrentemos a Chile, Uruguay, Colombia o Brasil?”.

“Para mí, en la fecha FIFA de marzo la selección peruana perdió tiempo porque enfrentó a Nicaragua y República Dominicana. Son rivales que no permiten definir el once titular ni el nuevo esquema. Y el mismo técnico hace unos días dijo que no tiene el equipo titular de la selección peruana… en la previa de la fecha FIFA y la Copa América. El equipo no está listo para competir”, complementó el comunicador incaico.

Paños fríos a polémica con Gareca y la rivalidad histórica

Por otro lado, le bajó el perfil a la polémica su suscitada en Perú por el arribo del Tigre a La Roja, tras convertirse en un entrenador histórico para la selección del Rimac.

“Yo creo que el tema es mucho más mediático que a nivel de los protagonistas mismos. Los jugadores están acostumbrados a tener un entrenador o compañero de plantilla que a la temporada siguiente lo tienen que enfrentar como rival. Para el futbolista de la alta competencia esto no es un tema primordial”, expuso.

Añade que “por supuesto acá Gareca caló hondo en la sociedad y el fútbol peruano. Dejó una huella imborrable y en mi opinión es el mejor entrenador que ha tenido la selección peruana a lo largo de su historia. Evidentemente hay un morbo detrás de ese debut en Copa América, cuando Perú tenga que enfrentar a Gareca. Y seguramente será de sentimientos encontrados para Gareca también, por enfrentar a ex pupilos suyos con otra selección”.

Y golpea la mesa tajante: “todavía hay una rivalidad muy distorsionada por la historia, por la Guerra del Pacífico (1879-1884),y por una serie de cuestiones que a estas alturas no vienen al caso en una competencia deportiva. Hay una rivalidad histórica entre Perú y Chile, sí, pero también la hay con Ecuador. También hay rivalidad entre Chile y Argentina, entre Uruguay y Argentina… son rivalidades deportivas”.

Eddie Flechmann sentencia que “Ricardo Gareca es un profesional de primer nivel, absolutamente prestigioso y no me parece extraño que esté dirigiendo otra selección”.

