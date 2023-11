Diego Forlán dejó clarísimo que no se ha perdido ningún detalle en los partidos de Uruguay desde el arribo de Marcelo Bielsa. El otrora centrodelantero de la Celeste sigue muy pendiente a los partidos internacionales de un equipo que genera muchísima ilusión.

Sobre todo después de las últimas dos fechas FIFA. En una derrotó a Brasil en el mítico estadio Centenario. Y en la más reciente, se impuso a Argentina con claridad en La Bombonera. Dos juegos que dieron muestras del potencial enorme que tiene Bielsa con la generación charrúa.

“A nivel físico, de altura y velocidad, estábamos hablando de una selección superior a la que teníamos enfrente. Y estamos hablando de Argentina”, aseguró Cachavacha en una conversación con la radio Sport890. Y trazó un paralelo entre aquel equipo dirigido por Óscar Tabárez y el actual combinado uruguayo.

Apuntó que “tenemos una selección que presiona y ataca. Nosotros no lo podíamos haber hecho si nos agarraba Bielsa. No era una selección para jugar mano a mano. No nos daba para tener ese ida y vuelta porque quedábamos muy expuestos todos”, reconoció Forlán, otrora goleador del Villarreal de España.

“Hoy Bielsa tiene la posibilidad de tener jugadores para hacer ese tipo de fútbol a esa velocidad, frenético”, agregó el rubio, quien por estos días encabeza un proyecto deportivo en el Durazno Fútbol Club de Uruguay.

Diego Forlán realza la Uruguay de Tabárez con sus elogios para Bielsa

Diego Forlán también revivió su época en la selección de Uruguay, que ofrecía un fútbol distinto al que pregona Marcelo Bielsa. Fue bajo la tutela del Maestro Tabárez que Cachavacha consiguió algunos festejos imborrables, como aquel título en la Copa América 2011. También fue goleador de la Copa del Mundo un año antes gracias a sus cinco anotaciones. Compartió el cetro con el español David Villa, el neerlandés Wesley Sneijder y el alemán Thomas Müller.

“Todo tiene un proceso y una etapa. Fue lo que tenía que ser para que hoy tengamos a Bielsa en esta selección. Gracias a lo que hizo el Maestro estamos donde estamos”, valoró Forlán. Por cierto, el compañero de Matías Fernández en el Villarreal aplaudió a los nuevos valores de la Celeste.

Ambos se han erigido como indispensables para el rosarino que llevó a la Roja a los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. “A Maxi Araujo no lo tenía y me encantó. A Manuel Ugarte lo recontra tenía. Jugaba con Juan Ramón Carrasco, que todos saben lo ofensivo que es. Y lo hacía solo en el medio. No me preguntes cómo hacía, pero siempre llegaba a marcar”, aseguró Forlán sobre el volante del Toluca y el mediocampista del Paris Saint-Germain.

¿Cuántos goles hizo Cachavacha Forlán en la Celeste?

Diego Forlán anotó 36 goles en 112 partidos disputados por la selección de Uruguay, según datos provistos por Transfermarkt. También regaló 13 asistencias.

¿En qué lugar macha Uruguay en la tabla de las Eliminatorias 2026?

Uruguay se ubica en la 2° posición de las Eliminatorias 2026 de la Conmebol al cabo de seis fechas disputadas.

