Si bien en la actualidad, la selección de Uruguay vive un presente más que positivo en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, al mando de Marcelo Bielsa, lo que generó el elogio del último entrenador que logró éxitos al mando de este equipo, como es Óscar Washington Tabárez.

Fue en una charla que dictó en el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en Montevideo, donde el hombre que dirigió la Celeste durante 15 años, clasificándola a dos copas del mundo y que ganó la Copa América 2011, tuvo palabras afectuosas hacia el rosarino.

“La otra vez vi el partido de Uruguay y Argentina en La Bombonera y quedé maravillado por lo bien que se jugó“, afirma Tabárez, y agrega que “es difícil competir con países que tienen millones de habitantes y derrotarlos a los dos en una semana. Por eso fue impresionante, más que el fútbol se ha transformado en el de los millonarios”.

No quedó allí el Maestro, pues reveló un gesto que le encantó del Uruguay de Bielsa, al indicar que “todos los muchachos que estuvieron en cancha pasaron por las diversas selecciones y lo que más me gustó es que vi el festejo medido, donde se acercaron y saludaron a los uruguayos que estaban en la tribuna, eso me emocionó”.

¿Cuáles son los números de Tabárez en Uruguay?

El entrenador llegó a la selección en marzo del 2006 y fue despedido el 19 de noviembre del 2021. Durante este tiempo, dirigió en 224 juegos oficiales, donde tuvo un registro de 106 victorias, 58 empates y 60 derrotas; además de sus logros, es el técnico con más cotejos dirigidos en Eliminatorias, con 74.

Además, Tabárez es el segundo estratega con más encuentros en Mundiales, con 20 en tres certámenes; y también, es uno de los cinco personeros que más triunfos lograron en citas planetarias, con 10.

¿Cómo le ha ido a Bielsa con La Celeste?

Desde su llegada a Uruguay, en mayo del presente año, el Loco lleva siete encuentros dirigidos, cinco por Eliminatorias y dos amistosos, ante Nicaragua y Cuba, donde registra cinco victorias, un empate y una derrota.

