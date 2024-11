El duelo de chilenos entre Huracán y Boca Juniors en el fútbol argentino contó con una tremenda polémica. Rodrigo Echeverría, titular en el Globo, y Gary Medel, suplente en el Xeneize, protagonizaron un tenso cruce justo cerca del final del primer tiempo.

A los 41′, hinchas de Huracán comenzaron a arrojarle cosas a la banca de Boca y obligaron a detener las acciones del partido, que seguía 0-0. Los jugadores de ambos equipos se acercaron al banquillo xeneize, donde comenzó una tensa discusión entre Echeverría y Medel.

La situación comenzó a escalar. El Pitbull se metió a la cancha para seguir al mediocampista de Huracán, motivando que el resto de sus compañeros lo tuvieran que retener. Fernando Gago, entrenador de Boca, lo miraba con atención. De repente, Medel tomó a Echeverría del cuello.

El diálogo seguía hasta que el Pitbull le mandó un manotazo a un jugador de Huracán y se ganó la tarjeta amarilla. En las gradas, los hinchas del Globo se enojaron aún más con Gary Medel y Boca. Williams Alarcón, el otro chileno de Huracán, le pidió al árbitro un castigo más severo.

Huracán vs Boca: duelo de chilenos con polémica

El partido entre Huracán y Boca tuvo más de una polémica, ya que, a poco del cierre, el VAR anuló un penal cobrado a favor del Globo. Luego de que Walter Mazzanti cayera en el área, se cobró la pena máxima, pero fue revertida cuando el árbitro se percató de un pisotón de Mazzanti a Sergio Romero. Todo terminó en 0-0.

“Fue una vergüenza lo que vivimos, sentíamos que con ese detalle podíamos llevarnos los tres puntos para estar en la parte alta. Hay mucha bronce, creo que el árbitro no hizo un buen partido, no ayudamos mucho los jugadores porque fue un partido buen trabado”, protestó Williams Alarcón.

“El penal fue claro y no fue para nosotros. Estamos muy enojados. Seguimos ilusionados, pero cuesta mucho cuando todo se pone en contra nuestra. Tenemos que levantar cabeza para seguir. No sé si es a propósito, pero van dos veces que no nos cobran (antes, fue ante Tucumán)”, dijo.