A falta de la oficialización en Boca Juniors, ya es un hecho que el volante chileno Williams Alarcón será jugador xeneize. Por ello, los flashes argentinos se van con el seleccionado nacional que brilló en Huracán.

Y aunque tendrá dura competencia en el equipo que también integra Carlos Palacios, se tiene fe el formado en Colo Colo. Justamente, ahí aflora una recordada historia de humildad del mediocampista.

Corría febrero del 2019 y Alarcón daba sus primeros pasos en el primer equipo albo. Ahí, el Cacique derrotó 3-1 a Unión Española, en Santa Laura, donde el post partido marcó un antes y un después en el ahora refuerzo bostero.

“Soy humilde”: Dijo un joven Williams Alarcón

Tras el partido de Colo Colo en Santa Laura, Williams Alarcón fue captado en el Metro de Santiago, en la estación donde está el recinto, Plaza Chacabuco. El albo se llenó de elogios en ese entonces por su “humilde” viaje al ser un futbolista del Cacique.

El recordado viaje en metro tras un partido / Foto: Óscar Garrido.

Al respecto, el jugador explicó en ese mismo 2019 que “me siento orgulloso de mí y de mi familia por apoyarme siempre. La humildad que me caracteriza me lleva a hacer las cosas como siempre las he hecho, por eso me vine en Metro de vuelta”, dijo a La Tercera.

Publicidad

Publicidad

ver también Habla Williams Alarcón antes del fichaje de su vida: "Es un sueño llegar al más grande"

Y pese a su juventud, Alarcón la tenía clara en ese entonces asegurando que “prefiero seguir siendo humilde que agrandado como la otra gente”. Ahí, también reveló que los propios hinchas le ofrecían llevarlo hasta su hogar.

“Siempre que pueden, me acercan, me ayudan, pero yo les digo que no, que sigan su rumbo, porque voy a otro lado más lejos”, contó Alarcón, quien ahora dio el gran salto en su carrera para jugar en Boca Juniors.