Williams Alarcón está a pequeños detalles de cerrar su fichaje en Boca Juniors. El salto más grande de su carrera profesional. Y será luego de una gran temporada en Huracán, donde se erigió en un bastión inamovible del equipo que luchó por el título en la Liga Profesional de Argentina.

Ese nivel llevó a que la directiva Xeneize fuera con todo por su contratación. Un negocio que costará unos cuatro millones de dólares. En esa cifra se incluye una deuda que el Globo tenía con Boca por el pase de Franco Cristaldo, hoy una figura del Gremio de Brasil.

Pues bien, la plana mayor boquense ya comunicó que Alarcón se realizará los exámenes médicos y, luego, será refuerzo del plantel de Fernando Gago. “Estoy feliz de este gran paso en mi carrera. Es un sueño llegar al más grande. Estoy muy contento y emocionado”, manifestó el “5” del cuadro Quemero.

Williams Alarcón dejará Huracán. (Foto: Roberto Tuero | Imago).

“Triste también por despedirme de mis compañeros, pero bueno, doy un gran paso en mi carrera. Era un sueño de niño jugar en Boca, gracias a dios se está cumpliendo”, aseguró el centrocampista surgido en las inferiores de Colo Colo, de donde salió a cambio de 400 mil dólares rumbo a Unión La Calera. Una movida que su padre calificó como “la cagada del año”.

Williams Alarcón anticipa su fichaje en Boca: “Las palabras no sirven de nada”

Para Williams Alarcón será clave poder refrendar la confianza puesta por Boca Juniors en su fichaje. Sabe perfectamente que las expectativas son altas, tanto en el cuerpo técnico como en la plana mayor del club que encabeza Juan Román Riquelme.

“Hablé con otra gente del club y me hicieron sentir parte del proyecto. Es un sueño, una emoción tremenda de llegar al más grande. Espero demostrarlo en cancha, que eso es lo más importante. Las palabras no sirven de nada si no se demuestra”, fue la apuesta que lanzó Alarcón, que pronto será compañero de Carlos Palacios.

Willy Alarcón ante Brasil. (Andres Pina/Photosport).

Y prosiguió con sus declaraciones de principios antes de calzarse la camiseta Azul y Oro. “Hay que soñar en grande, soy un soñador y se me han cumplido las metas. Juego con cualquier número, me conformo con jugar, estar dentro de la cancha que es lo más lindo”, sentenció el Willy, quien pronto cambiará de club rumbo a un gigante de Argentina y el mundo.

