Carlos Palacios sumó sus primeros minutos en Boca Juniors. La joya fue el único refuerzo que participó en el triunfo ante Juventude y recibió los primeros aplausos de la parcialidad xeneize.

Pero el ex Colo Colo destacó su debut y recalcó que el recibimiento fue mucho más de lo que imaginaba. “Hace mucho tiempo que no jugaba. Jugar con esta camiseta y con toda la gente que había fue maravilloso. Ahora disfrutando y poniéndome a punto para lo que venga”, lanzó de entrada al Canal de Boca.

ver también Boca Juniors recibe fuerte advertencia sobre Carlos Palacios: “Es un buen jugador, pero...”

Pero tras ello, Palacios reveló un particular gesto de la parcialidad xeneize y que marcó su primer encuentro con la camiseta de Boca. “Me lo habían comentado que Boca lleva siempre mucha gente, pero no pensé que iba a llegar tanta gente. Feliz de poder llegar a este club, siempre tuve la intención de venir. Ahora me queda responder dentro de la cancha”, recalcó.

¿Cómo juega Carlos Palacios en Boca Juniors?

Por lo mismo, el formado en Unión Española hizo hincapié que tratará de acomodarse lo antes posible a la nueva posición que le recomienda Fernando Gago. Un sistema de juego que le da libertad a Carlos Palacios y que tiene cierto parentesco con lo que hizo en Colo Colo.

“Fueron dos meses sin jugar un partido oficial, por eso estoy poniéndome a punto. Los compañeros me dan confianza y el técnico también. Entre por derecha, pero cada vez que tuviéramos la pelota que jugara libre. Que me sintiera cómodo. Feliz de poder llegar a este club tan maravilloso. Ahora tengo que acoplarme al sistema de Fernando (…) Queremos ganar todo. Para eso vine. Vamos a dejar todo para ganar títulos este año”, sentenció.

Publicidad