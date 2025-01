Está de regreso. El chileno Darío Osorio jugó su primer partido del 2025 en la victoria como visitante del Midtjylland por 2-0 ante el Ludogorets de Bulgaria, donde además se reencontró con los goles al abrir la cuenta en el minuto 18.

Era el reencuentro con la acción para el surgido en Universidad de Chile tras sufrir una fuerte lesión muscular en su pierna izquierda el 7 de noviembre del 2024, completándose dos meses de recuperación antes de volver a tocar el balón.

Sin embargo, el propio Osorio reconoció tras la victoria en Europa League que ya estaba a disposición de Midtjylland para el anterior duelo por este torneo ante el Porto, donde cayeron por 0-2, mas recibió una fuerte negativa desde el club a su deseo.

La acusación de Osorio a Midtjylland tras su vuelta

El oriundo de Hijuelas se refirió a su vuelta a las canchas y las redes, al señalar que “fue un buen gol, gracias a Dios pude ayudar al equipo, y justo para mi cumpleaños, así que mejor”, para luego repasar a su club por la tardanza en su regreso.

“Quería volver a jugar lo más rápido posible, incluso quería volver contra el Porto, pero no me dejaron. Solo quería volver a jugar, volver a entrenar y a hacer lo que más me gusta”, afirmó Osorio, quien debió salir del cotejo por nuevas molestias musculares.

Así lo confirmó Thomas Thomasberg, técnico del Midtjylland, quien señaló sobre el chileno que “ahora también cojea y lo mismo ocurre con las lesiones por impacto. Se sienten, donde hay algunos que cojean un poco más que otros. Pero espero que Darío también pueda volver a entrenar la próxima semana“.

¿Cuándo vuelve a jugar el cuadro danés?

Tras el duelo con Ludogorets, el Midtjylland de Darío Osorio sólo se enfocará en el torneo continental, ya que la actividad en la Superliga de Dinamarca, donde actualmente es líder con Copenhague, recién se reiniciará el fin de semana del 15 de febrero.

El último cotejo que tendrá el equipo del nacional en la Fase Liga de la UEFA Europa League se disputará el jueves 30 de enero, cuando reciba en la ciudad de Herning al Fenerbahce de Turquía, en duelo a jugarse desde las 17:00 horas (de Chile)

