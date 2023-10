Cristiano Ronaldo humilde y en tercera persona: "CR7 no es como todos, soy distinto a los demás"

Cristiano Ronaldo está en llamas y la última presentación del luso incluyó dos goles y una asistencia, en el triunfo por 4-3 del Al Nassr de Arabia Saudita contra Al Duhail de Qatar, por la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC, la Champions League de Asia. Eso tras buenas actuaciones con Portugal.

Tras el duelo, el mismo CR7 habló con los medios y dejó frases llamativas. Fiel a su estilo competitivo y “humilde”, Cristiano valoró su vigencia y capacidad de brillar en el fútbol árabe. Y si algunos consideran que la competencia no es de elite, con la selección de Portugal aún es irremplazable.

“No me importan los registros. Lo que pienso es disfrutar el momento, nuestro equipo cada vez está mejor. Nuestro entrenador y el equipo técnico nos han ayudado mucho a poner al equipo de Al Nassr en lo más alto. Me estoy divirtiendo. Creo que esa es la palabra clave en lo que he estado haciendo”, dijo Cristiano.

Con su particular humildad agregó que “evidentemente sería mentira decir que no estoy contento marcando goles y jugando bien. Pero Cristiano no es como todos, soy distinto a los demás. Soy diferente a los demás, por eso sigo jugando y haciendo las cosas bien”.

“Mis actuaciones han ido sucediendo, porque sólo con la ayuda de mis compañeros y entrenadores he estado al más alto nivel. Esto para mí es lo más importante. Repito, se trata de disfrutar el momento y seguir ayudando al Al Nassr y a mi selección”, concluyó CR7.

¡Qué presente, qué números!

Cabe recordar que en los últimos duelos de Portugal, Cristiano Ronaldo marcó dos goles junto a una asistencia frente a Bosnia-Herzegovina, más otros dos tantos contra Eslovaquia, ambos duelos válidos por las eliminatorias a la Eurocopa de Alemania 2024.

Y los números combinados de Cristiano son impresionantes: en los últimos 22 partidos de CR7 ha convertido 24 goles y ha dado siete asistencia entre el Al Nassr y la selección portuguesa.

¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo?

El Bicho cumplió 38 años el pasado 5 de febrero de 2023. En su carrera, el oriundo de Madeira ha vestido las camisetas del Sporting Club, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

Tras terminar contrato con Manchester United, a principios de 2023 Cristiano Ronaldo firmó contrato con Al Nassr hasta el 30 de junio de 2025.