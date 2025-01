Cristiano Ronaldo no es un jugador cualquiera. No solamente por sus récords y su incomparable talento futbolístico, sino que también porque genera amor y odio alrededor de todo el mundo.

Algunos lo ponen como un jugador tan completo que podría llegar a ser comparado con Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi o, un escalón más abajo, Zinedine Zidane.

Sin embargo, a la hora de preguntarle por el mejor jugador de todos los tiempos, CR7 no tiene dudas y no pone a ninguno de estos grandes de la historia en el podio.

ver también Ni entrenador ni presidente: Cristiano Ronaldo cuenta lo que hará cuando se retire

El mejor jugador de la historia para Cristiano Ronaldo

Pierce Morgan, periodista británico, fue bastante cercano a Cristiano Ronaldo y pudo hacerle varias entrevistas. En una de ellas, le preguntó al luso cuál era el mejor jugador que había visto jugar.

“Me dijo ‘estás haciendo la pregunta equivocada, no me estas preguntando quién es el mejor jugador’ porque claro, no se ha visto a sí mismo en cancha jugando”, detalló Morgan.

De hecho, hablando con France Football en 2017, Cristiano Ronaldo fue “humilde” y dijo: “Soy el mejor jugador de toda la historia, en los buenos y malos momentos”.

Publicidad

Publicidad

Cristiano juega en el Al-Nassr | Getty Images

“Respeto todas las preferencias, pero nunca vi a nadie mejor que yo. Siempre pensé así. Ningún jugador es capaz de hacer las cosas que yo hago, no hay jugador más completo que yo”, comentó.