El ácido comentario de Cristiano Ronaldo contra figuras del Barcelona y Real Madrid

Cristiano Ronaldo vuelve a dar que hablar, pero ahora por sus ácidos comentarios contra figuras del Barcelona y Real Madrid. Lo que de inmediato se volvió viral en redes sociales.

El portugués, que ganó dos premios en los Globe Soccer Awards 2024, tuvo también palabras para abordar las comparaciones que ha recibido con Lamine Yamal, Vini Jr y Jude Bellingham entre otros.

ver también Ni entrenador ni presidente: Cristiano Ronaldo cuenta lo que hará cuando se retire

Es que a sus 39 años, CR7 sigue más vigente que nunca y ha sido referente para las nuevas generaciones por su habilidad y potencia dentro de la cancha. Por lo mismo, se comparó con dichas estrellas emergentes y recalcó que su físico es mejor que el de ellos.

“Me encanta competir con los jugadores jóvenes porque, a veces, no nos respetan a los viejos, pero deben respetarnos porque estamos ahí todo el tiempo, luchando contra ellos de una buena manera”, lanzó de entrada el ex Real Madrid.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo contra el Barcelona?

“Son una motivación, para ser honesto me gusta que me comparen con ellos. La velocidad, los disparos, incluso la forma física. Ellos continúan trabajando duro, pero no están en mejor física que yo y lo saben”, expresó el portugués dejando helados a los presentes.

Para Ronaldo a Lamine Yamal todavía le falta para ser crack mundial

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el mismo Ronaldo confirmó que todo era parte de sus bromas para distender el ambiente en la ceremonia realizada en Dubai.

“Bellingham o Lamine, son muy jóvenes, pueden llegar a jugar a un nivel con mi edad, es posible, tienes que sacrificar mucho, sí, tener un poco de suerte, pero creo que los clubes tienen que cuidarlos más, no explorar con ellos, no hacerles jugar 70 partidos por año”, sentenció.