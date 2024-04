Conmovedor testimonio de periodista argentino de ESPN por su Parkinson: "No me quiero jubilar"

Emiliano Pinsón es un periodista deportivo muy reconocido en Argentina. Por largos años mostró su jovialidad y conocimiento en Fox Sports, por lo que se hizo conocido en Chile en el programa “Fútbol Para Todos”.

Luego pasó a ESPN, donde trabajaba cuando en el 2021 se le detectó mal de Parkinson. Poder tratarlo le demanda mucho tiempo, por lo que el comunicador decidió dejar su espacio en el programa de radio “Arriba, Carajo” de DSports, para abocarse al tratamiento.

Este anuncio lo hizo de manera muy conmovedora frente al micrófono de la radio. “Es mi último programa aquí a la mañana. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Quiero ser específico con lo que tengo. Es la palabra, específica, exactamente. Tengo un Parkinson atípico, condicionotomía. Eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado. Es un Parkinson que tiene un inconveniente que no está muy bien estudiado porque justamente varía en su desarrollo”.

Agregó que “mi problema es en el cerebelo, que no es operable, no se puede usar hasta allá y lo que se ha estudiado… Mi problema es una artrofia sistémica, es que mis músculos se van atrofiando de todo el cuerpo. No es Ela”.

La lucha de Pinsón por su vida

Pinsón cuenta que su enfermedad prefiere no investigarla mucho. “Yo no estoy teniendo fuerza. Cada vez menos. Y es muy invasivo. Si vos lees los libros, que no hay que leerlos, no, hoy no hay que googlear, es… me queda poco tiempo. No es broma. Vamos a tratar de que no”.

“Siempre las estadísticas están hechas para romperse, así que yo pienso ser uno que rompe estadísticas. Pero, digamos, en la generalidad, quienes tienen esta enfermedad, terminan en silla de ruedas, y más parecido a, no sé si a Esteban Bullrich, pero sí a Fontanarrosa. Casi sin habla, con problemas al hablar”, detalló el periodista que en Argentina cubría de cerca la selección argentina de Marcelo Bielsa.

Sostuvo que “no sé si ese va a ser mi final. Espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a salir, voy a hacer todo lo posible para que no sea así. Pero puede pasar. No sé en cuánto tiempo. También voy a tratar de estirar que sea en más tiempo. Y lo que me dijeron los médicos es ‘tenés que hacer una vida de, digamos de cura’. Levantarte pero dormir, dormir bien, dormir siete u ocho horas, lo que sea comer bien y hacer ejercicios. Así que no me queda otra chance que dejar el programa porque también tengo que tomar la medicación”.

La idea es seguir trabajando

“Hay un par de ideas para seguir ligado a la radio, cosa que yo también quiero, no me quiero jubilar, yo quiero seguir laburando. De hecho voy a seguir laburando en la tele. Pero mi día va a empezar a las 11 de la mañana, que me va a dar el pie para acostarme a las 11 de la noche. Tengo que tomar una pastilla a las 7 para dormirme a las 11 y levantarme a las 7 u 8 y hacer mi vida, pero con descanso”, relató.

“En este momento la plata no me interesa tanto. Te interesa, pero le das el valor que le tenés que dar. Ayer hablé con mis hijos, por eso hoy lo cuento acá. Esto lo sé desde el jueves. Estábamos con Laura (su señora), pobrecita ella. Cómo habrá sido la bronca de ella que el fin de semana estaba enojada conmigo. Se enojó porque no me quería ver mal. Vamos a estar juntos, peleándola y ver qué pasa”.

Finalizó contando que “yo ahora me voy de viaje y ayer hablé con ella y le dije ‘mirá, me compré mi bastón’. Ya empiezo a equiparme. Vendré con bastones más copados, después seguramente una silla de ruedas de motor, por lo menos, no sé si voy a hablar con gente de Sprinter, de silla de ruedas, de las copadas. Pero bueno, espero que no sea el final así, feo. Cuando te dicen ‘elegí cómo te vas a ir’… Bueno, no es el final que hubiera querido, no sé si va a ser así, voy a tratar de que no, pero también me tocó darme cuenta de que probablemente en un tiempo dejé de salir al aire, en radio y en tele, porque bueno, no me va a dar. Así que intentaré elaborar alguna producción y armar alguna otra cosa”, contó.