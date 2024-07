El capitán de La Roja dedicó elogiosas palabras al Ingeniero, aunque advierte que no podría trabajar en Chile, porque "chocaría con un muro constantemente".

Luego de cuatro años trabajando juntos en el Real Betis español, donde incluso ganaron una Copa del Rey, la relación entre el arquero Claudio Bravo y el técnico Manuel Pellegrini finalizó en buenos términos. Aunque la admiración es mutua.

Así lo demostró el capitán de la Selección Chilena durante su entrevista con su ex compañero Marcelo Ramírez, en su canal de YouTube, donde a la hora de definir al Ingeniero, no dudó en calificarlo como “un señor del fútbol”, además de explicar cómo fue el trato en España.

“Es gente de la cual aprendes y absorbes mucho. Tiene una forma de trabajar que no es habitual en nuestro fútbol“, sostuvo Bravo de Pellegrini, y añade que “sería muy positivo que arme algo en Chile, de traspasar lo que vivió afuera, traer toda la capacidad y conocimiento que tiene y desarrollarlo acá. Pero las condiciones no se dan, sería chocar con un muro constantemente“.

En esa línea, el arquero indica que “a mi me genera orgullo Manuel. Gente exitosa en nuestro fútbol, jugando afuera no hay muchos, no tenemos 10 técnicos al nivel de él, y que sostenga durante mucho tiempo una carrera como la de él, en equipos clase A, es complejo”.

Bravo pide estatua en el Nacional para Pellegrini

En la charla, el futbolista recordó cuando le obligó a posar con la bandera chilena tras ganar la Copa del Rey con Betis. “Él se sorprendió porque no vivió esas cosas, porque es muy formal. Lo quise sacar del molde y que la gente se sienta orgullosa de él“, asegura.

“Es admirable, a mi me da la sensación de querer protegerlo, que querer que le vaya increíble, porque son puertas que a muchos de nuestros compatriotas se le pueden abrir. Chilenos que tengan una carrera como Pellegrini, con suerte dos o tres”, puntualiza Bravo.

Por último, el arquero hizo un pedido a las autoridades de nuestro país. “Yo voy y le pongo una estatua a Manuel en el Estadio Nacional, saco al pilucho y lo pongo a él. Porque esas son las referencias que debemos tener nosotros en el futuro para poder llegar a esos niveles”, sentencia.

