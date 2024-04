Damián Pizarro volvió al gol y marcó los os primeros tantos de Colo Colo en el triunfo por 3-1 del Cacique contra Unión La Calera, por la décima fecha del Campeonato Nacional. El joven delantero apareció como titular y anotó en el 1’ y a los 51’, tras un semestre muy complicado.

Tras ser vendido a Udinese y quedarse cedido en el Cacique, el canterano albo prácticamente había desaparecido, lejos de los mejores momentos en su irrupción con Colo Colo y que llamaron la atención de los italianos. Pero se le volvió a abrir el arco.

En conversación con La Tercera, el ex delantero chileno de Unión Española y Udinese, entre otros, y hoy ayudante técnico en el equipo primavera del cuadro friulano, Julio Gutiérrez, analizó el presente y futuro del jugador que se unirá a los italianos.

“Udinese se fija en un joven porque lo viene siguiendo, por el futuro, por la calidad de su juego, por lo que puede ofrecerle”, dijo Gutiérrez sobre el fichaje de Pizarro.

Aún desconocido y mucho por trabajar desde abajo

Agrega que “a Damián lo conozco por nombre. He visto algunos partidos del Campeonato, pero no lo he seguido mucho. Es un jugador fuerte, una punta central bastante alta, que tiene muchas ganas de poder hacer bien las cosas. Son las referencias que tengo. Uno o dos partidos en el Campeonato Nacional”.

Respecto a la falta de finiquito que ha mostrado en los últimos meses, el técnico del fútbol joven de Udinese sostiene que “es un tema que ya arrastra de hace tiempo por lo que sé. Seguramente es la presión que tiene por haber por el hecho de ser vendido a Italia y que no pueda desbloquearse.

“¿Está jugando con continuidad? ¿No? No es fácil mejorar si no juega, pero está en un equipo grande donde no lo esperan mucho, hay que crecer rápido”, complementó.

Julio Gutiérrez en Italia: es ayudante técnico del equipo primavera de Udinese.

Sobre la misma, deja botando que en su llega al Udinese, Damián Pizarro tendrá que afrontar unos meses de adaptación en la juvenil. Además, aclara que en Udinese el hincha y la mayoría de los estamentos del club aún no conocen al joven delantero.

“Primero, acá va a hacer un proceso de adaptación. No va a llegar a jugar. Acá hay delanteros que llevan años. Hay un período de adaptación y luego cada jugador se tiene que ir ganando la opción. No sé. Yo soy el ayudante de la Primavera, por la edad podría jugar con nosotros, pero no lo sé. Lo determinará el club y tendrán que hablarlo con el jugador incluso. Lo han hecho muchas veces”, expuso.

Julio Gutiérrez sentencia que “acá la gente no conoce a Damián Pizarro, yo lo conozco porque juega en Colo Colo, porque soy chileno y sigo el torneo. Deberá tener mucha paciencia, ambientarse lo más rápido posible. Que sepa que llega a un país distinto. Va a tener que resetear todo lo que ha hecho en Colo Colo. Y no tirarse abajo. Trabajar, trabajar y trabajar”.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Tras vencer a La Calera, Colo Colo vuelve a la acción este sábado 4 de mayo como visita contra Cobresal. El duelo válido por la decimoprimera fecha del Campeonato Nacional está programado desde las 15:00 horas en el estadio El Cobre.