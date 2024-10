Fernando Gago se transformó oficialmente en el nuevo entrenador de Boca Juniors. Tras varias jornada de teleserie, el DT dejó su cargo en Chivas de México para ser el adiestrador del club que lo formó y de sus amores.

“Tome la mejor decisión que creí. Fue muy fácil para mí tomarla. Estoy muy contento y emocionado de poder regresar a mi casa”, expresó Gago en su presentación. El ex futbolista además presentó a su cuerpo técnico donde destaca Cristián “Tigre” Muñoz como preparador de arqueros.

Sin embargo, su presentación estuvo marcada por una categoría respuesta sobre el presente del plantel y los próximos refuerzos. Lo que alude directamente a Gary Medel y Carlos Palacios que suena fuerte como el primer fichaje para el 2025.

¿Qué dijo Gago sobre Gary Medel y Carlos Palacios?

Fiel a su estilo, Fernando Gago fue sincero sobre los rumores de posibles fichajes. Hasta la fecha se ha recalcado que la Joya Palacios esta listo para llegar a La Bombonera. Mismo caso que con Sergio Ramos y Leandro Paredes.

Ante esto, Gago desmintió todo y dejó por el suelo la posible llegada del jugador de Colo Colo. “¿Cuántos jugadores nombraron desde que llegue? bueno, no hablé con nadie. Hay que respetar a los jugadores que están acá. El balance se hará cuando termine la temporada, lo que se pueda ir o los que puedan llegar. No voy a hablar con ningún futbolista. No me interesa”, respondió categórico.

Ahora su tono cambió radicalmente al referirse al plantel que tiene actualmente Boca Juniors. Entre los nombres asoma el Pitbull que ya esta recuperado de sus lesiones musculares por lo que ahora se pelea por un puesto de titular.

“Los mejores jugadores los tengo acá. Es el mensaje que doy y es el que siento. El objetivo es que Boca este lo más alto posible. A los jugadores los encontré muy bien. Todos quieren ganarse un lugar y eso es normal. Queremos mantener ese nivel de rendimiento todo el año”, sentenció.