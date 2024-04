Sheffield United sigue a los tumbos y ahora sufrió una dolorosa caída ante Liverpool. El elenco de Ben Brereton Díaz comenzó ganando con autogol de Conor Bradley, pero los dirigidos por Klopp lograron dar vuelta el marcador por 3-1 y se quedaron con los tres puntos.

Pero más allá de la derrota y del complejo momento en la tabla de posiciones, el delantero de la selección chilena fue destacado por un histórico de Liverpool. Esto porque Gary McAllister destacó al ariete y enfatizó que es de los pocos rescatables del plantel de los sables.

“Me ha parecido excelente su desempeño”, explicó el mediocampista que ahora trabaja para TNT Sports. “Su trabajo en general siempre me ha impresionado. Cuando lo veía en Blackburn, siempre iba al frente”, recordó ex futbolista que levantó la Copa UEFA y la Supercopa con Liverpool.

“Puede que se caiga, pero siempre se pone de pie. Es un jugador que le gusta ir más allá y estar presente en el área”, destacó McAllister.

El momento de Ben

Brereton además fue destacado por The Star con nota 6.5. “Es un corredor siempre dispuesto a ir al frente por su cuenta”, describieron por su cometido ante Liverpool y lamentaron el poco acompañamiento que tuvo en Anfield. Un buen rendimiento que vuelve a flotar el tema de una posible compra del Sheffield, aunque todo indica que volverá a pelear un puesto en Villarreal.

El cuadro de los sables es colista absoluto de la Premier League con 15 puntos en 30 partidos. Sin embargo, todavía existe una luz de esperanza ya que tiene un encuentro pendiente y todavía hay 24 puntos en disputa. Por lo que el milagro, aunque se vea muy lejano, todavía es posible.