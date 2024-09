El ex jefe de los árbitros chilenos dio una opinión muy diferente sobre lo ocurrido en La Bombonera en el Superclásico argentino.

Los superclásicos del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate siempre dejan polémicas, y el que se jugó este sábado en La Bombonera no fue la excepción.

El equipo que contó con el chileno Paulo Díaz de titular ganó por 1-0 con gol de Manuel Lanzini, pero en el final del encuentro se vivió una jugada muy controversial.

El delantero de Boca Milton Giménez anotó el empate en el séptimo minuto de tiempo agregado, sin embargo el tanto fue anulado por el árbitro Nicolás Ramírez, tras mirar el VAR, por mano del atacante.

Las polémicas frases de Javier Castrilli tras el gol anulado a Boca Juniors

Alguien que siempre está analizando las decisiones arbitrales es Javier Castrilli, ex pito argentino, con un polémico paso por el fútbol chileno como jefe de la comisión de réferis.

El Sargento asegura que estuvo bien anulado el gol de Giménez, sin embargo explicó que deberían haber cobrado un penal para Boca por penal de Armani.

“Secuencialmente ocurrieron: la mano, la falta de Armani (antes que el balón pase la línea de gol) y el gol. Si la mano fue sin intención y en mitad de cancha no se cobra, le sigue la falta de Armani. Penal para Boca, porque hubiera sido mano de no existir otra falta”, dijo el ex juez de hierro.

River Plate llega con la moral en alta a la revancha con Colo Colo por la Copa Libertadores tras vencer a Boca Juniors en La Bombonera.

