Bielsa admite un gran error en medio de la crisis de Uruguay: "No ayuda al equipo ni a ellos"

Marcelo Bielsa sabe que vive una crisis como director técnico de Uruguay, que no sumó victorias en esta fecha FIFA doble de octubre. De hecho, la Celeste alcanzó cuatro partidos consecutivos sin ganar en las Eliminatorias 2026. Por si eso fuera poco, ni siquiera convirtió goles en la novena y décima fecha.

Tras el empate contra Ecuador, el Loco hizo un análisis que incluyó admitir un error en el manejo. “El momento del equipo no es sencillo. Ante Perú rescaté a (Santiago) Bueno y (Nicolás) Fonseca como de los pocos aspectos positivos. También a (Guillermo Varela”, expuso Bielsa.

“Pero hoy por ejemplo salieron (Maxi) Olivera y (Manuel) Ugarte. El funcionamiento defensivo se resintió y nos costó retomar la fisonomía. Tuvimos la pelota sin crear peligro. Con los cambios hubo una especie de desorden”, graficó el experimentado entrenador rosarino.

Y prosiguió. “Darles minutos a jugadores con pocos antecedentes en la selección no sé si ayuda al equipo y los ayuda a ellos. A veces la inestabilidad es mejor que la toleren los jugadores acostumbrados a este tipo de experiencia”, aseguró el argentino. Piensa que los más experimentados deben asumir este presente.

Marcelo Bielsa en la Copa América 2024, que parece haber quedado muy atrás. (Imago).

“No es porque hayamos cambiado ninguna idea ni lo intentemos. Coincido que en estos últimos dos partidos no hemos andado bien. No está el brillo ni contundencia anterior. Defendimos bien, pero no creamos peligro. Se cerró el partido con la pelota más en favor de ellos”, agregó el adiestrador del seleccionado charrúa. Una preocupación importante para el futuro.

Bielsa rescata algo en la crisis que azota a la selección de Uruguay: “No nos crearon peligro”

Para Marcelo Bielsa, la crisis de Uruguay ha detonado el poder ofensivo que mostró el equipo durante el inicio de la primera rueda en el camino al Mundial 2026. “No se me ocurre agregarle argumentos a la respuesta anterior. Sinceramente porque no los tengo”, dijo el Loco.

“En estos dos partidos se vio una versión opaca de nuestro juego. En el primer tiempo creamos siete situaciones de gol. Eso es bastante, más en el fútbol actual. Pero no pudimos prolongar esa sensación de peligro”, reconoció el ex DT del Leeds United de Inglaterra.

Marcelo Bielsa mira el partido entre Uruguay y Chile por las Eliminatorias 2026. (Javier Valdés/Photosport).

Eso sí, algo positivo le quedó a Bielsa. “No fuimos superados salvo en los últimos 15 minutos, pero no nos crearon peligro. A veces tiene valor no recibir goles. Imagínese que es una justificación poco convincente, pero así lo pienso. Cuando atraviesas racha negativa, a veces pierde partidos que debería haber ganado”, cerró el Loco. Habrá que ver cuál es su receta para dar vuelta la historia y seguir adelante con un proceso que parecía muy positivo.

Así va Uruguay en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Uruguay sumó una derrota y un empate en las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias 2026. Así quedó en la tabla de posiciones.