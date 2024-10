Claudio Borghi fue un talentosísimo volante ofensivo que llamó la atención del AC Milan, que en 1987 se quedó con el pase del Bichi para ser dirigido por un DT mítico en Europa. Se trata del italiano Arrigo Sacchi, una leyenda en el cuadro rossonero.

Un entrenador con el que Borghi nunca congenió durante su estadía en aquella institución, una de las más grandes de la Serie A italiana. De hecho, en la edición de Todos Somos Técnicos de este lunes 28 de octubre, el otrora enganche recordó aquella época.

“Yo nunca acepté recibir modificaciones en mi juego. Tuve a Sacchi. Tenía que correr”, repasó Borghi sobre la experiencia de trabajar bajo la tutela de un entrenador que obtuvo dos Champions League en la conducción del AC Milan. Además fueron títulos consecutivos.

Una muestra de la trascendencia que tuvo Sacchi en aquella institución. De hecho, en su libro “Fútbol Total: mi vida contada a Guido Conti”, Sacchi deja clarísimo que nunca le gustó la manera individualista de ver el fútbol que tenía Claudio Borghi.

Claudio Borghi en acción por el AC Milan. (Getty Images).

Así como al Bichi nunca lo convenció la manera de dirigir y de concebir el fútbol que tenía Sacchi. “Y yo le decía ‘si le pego a la pelota y cae donde quiero, para qué voy a correr 50 metros’. Él no entendía. Entonces cuando el jugador no está dispuesto a recibir modificaciones va para afuera”, recapituló el ex seleccionador de Chile. Fue así con él: en la campaña siguiente, pasó cedido al Como.

Claudio Borghi revive su divergencia con Arrigo Sacchi, DT que dejó una huella en Europa

Para Claudio Borghi, el rol de un DT es claro y lo reafirmó cuando fue dirigido por Arrigo Sacchi en uno de los tres clubes que el Bichi defendió en Europa. Además de los citados en Italia, el trasandino jugó para el Neuchatel Xamax de la élite en Suiza.

“El entrenador es administrador de la carrera de los jugadores. El DT cambia al jugador en beneficio para él y te dice que es para el equipo. Muchos entrenadores entendieron que debían modificar para hacer mejor al equipo y terminaron siendo nada”, expresó el Bichi Borghi, siempre en el panel del programa estrella de TNT Sports.

Agregó que “muchos grandes jugadores terminaron jugando en posiciones que no correspondían y se perdió talento porque los entrenadores decían que era en beneficio del equipo. Cuando quiero modificar jugadores no lo impongo. Lo convenzo de que tiene que hacerlo”. Una gran diferencia con el método de Sacchi.

Arrigo Sacchi, un imborrable entrenador del AC Milan y del fútbol italiano. (Imago).

“Y él decide si es bueno o no. Repito: un tipo que no ha jugado fútbol me modifique porque no entiende lo que hago es una cosa tremenda. Como Sacchi y muchos. Cómo alguien va a modificar mi estilo si ni siquiera está cerca de pensarlo”, sentenció Claudio Borghi.