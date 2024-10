La selección chilena sigue estancada en el fondo de la tabla de las Eliminatorias y la chance de clasificar al próximo mundial se ve cada vez más lejana.

Por lo mismo, Claudio Borghi abordó una de las principales que enfrenta la Roja en este proceso de clasificatorias con Ricardo Gareca. El Bichi apuntó hacia los nacionalizados con un contundente argumento y reveló un problema de fondo que enfrenta el balompié nacional.

“¿Porqué hay tanto deseo de nacionalizar jugadores? Miren que a mí me conviene porque yo soy argentino”, expresó de entrada en el programa Todos Somos Técnicos. “Pero quiero poner el caso de Ortegoza y quiero ser respetuoso. Yo no lo conozco, pero no sé si el conocía Chile. Eso pasa porque no hay trabajo acá”, lanzó el ex DT de la selección.

El reclamo de Claudio Borghi contra nacionalizados

Tras ello, Borghi profundizó en sus dichos y reveló un particular caso que desató este problema con los nacionalizados.

“Los negocios del fútbol son complejos. El primer jugador que vino roto de la rodilla, vino muy barato y se vendió muy caro. Ese fue Salvador Cabañas en Audax Italiano. El paraguayo era un monstruo. Pero entonces ahí todos dijeron compro uno barato y luego lo vendo caro. Muchos clubes lo hicieron y el último éxito fue Pablo Solari en Colo Colo”, detalló.

Pero Borghi siguió con su descargo dejando en claro que esta conducta podría afectar gravemente al fútbol chileno. En especial si se sigue quitando recurso a las divisiones inferiores.

“Ahora tenemos una división como la sub 15 con cuatro partidos ganados y nos tiene muy felices a todos. Pero esa categoría va a desaparecer. Pero como decía un amigo: ‘si no siembras la lechuga, la lechuga no sale’. Acá estamos apostando a que casualmente salga un jugador. Eso ocurre de vez en cuando, pero si no hay cantidad no hay progreso”, sentenció.