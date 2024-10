Claudio Borghi admitió que tiene una oferta de trabajo en Chile. Fue en el contexto de una entrevista con DSports Argentina. Precisamente en el programa DSports Noticias Lite. Ahí soltó una bombita, prácticamente al final de la conversación.

“Ahora tengo una oferta de trabajo”, soltó el Bichi Borghi ante la consulta del periodista Manuel Olivari. “¿Sabes qué pasa? Cuando no tienes ofertas, dices la gente se olvidó que puedo trabajar. Y cuando sale la oferta, dices que ojalá no pase nada”, retrucó el talentosísimo volante ofensivo, quien hoy comenta en TNT Sports.

Por cierto, también desclasificó la reacción de su círculo más cercano. Mucho entusiasmo precisamente no hubo. “No depende de mí. Depende de mi familia, compuesta por mi mujer y dos hijos (una mujer y un hombre)”, contó Borghi, quien fue incitado por la periodista Sol Rivas a dar la primicia.

El Bichi Borghi en acción como DT de la selección chilena. (Andrés Piña | Photosport).

Aunque no reveló la procedencia de la proposición. “Es una pequeña oferta aquí en Chile. Cuando lo consulto con mi familia, mi mujer me dice ‘para qué y por qué’. Bueno, porque me gustaría trabajar. Mi hija me dice lo mismo”, contó Borghi. Eso sí, su futuro hasta el final de este año está asegurado.

Claudio Borghi da a conocer una oferta desde Chile: “El único contento es mi hijo”

Claudio Borghi contó que esa oferta desde Chile no tuvo muy buena acogida en su círculo íntimo. “El único que está contento es mi hijo y me dice que se viene a trabajar conmigo. Yo le dije que él tiene sus cosas”, lanzó el Bichi ante la emoción de los conductores.

De hecho, Manu Olivari comentó que “al final de la nota llegó el título”, consciente de que sería una información rimbombante. Eso sí, para el Bichi lo primero es llegar al final de su vínculo con la estación televisiva donde es uno de los comentaristas estelares.

El Bichi Borghi reconoció tener una propuesta laboral. (Andrés Piña/Photosport).

“Mi contrato en el canal termina a fin de año. Hay posibilidades que me digan ‘gordo, muchas gracias, tienes que irte’ o seguir. Estoy charlando para ver qué decisión tomo”, sentenció Borghi, siempre en esa charla con DSports Argentina.