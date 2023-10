Benjamín Kuscevic quedó fuera de la última fecha FIFA doble que disputó la Roja en las Eliminatorias 2026. Según el parte médico emitido por la selección chilena, el defensor de Coritiba no pudo participar por una fractura en el equipo de Eduardo Berizzo, que sumó un triunfo ante Perú y una derrota frente a Venezuela.

Con el correr de las horas se supo que esa lesión fue provocada por un compañero de Kuscevic en Brasil. Aunque en primera instancia se hablaba de un fuerte cruce entre ambos durante el descanso del encuentro ante Atlético Mineiro, en el camarín.

Pero luego apareció el video que ratificó que la agresión del espigado atacante en contra de Kusce fue en pleno desarrollo del primer tiempo. Luego de una recriminación del defensor surgido en las divisiones inferiores de Universidad Católica, Diogo De Oliveira se acercó a él y le propinó un cabezazo.

El tiempo estimado de baja que tendrá el ex zaguero central de Palmeiras es de un mes, aunque ya pasaron dos semanas desde que se produjo esa fractura. Este sábado 21 de octubre, Kuscevic mostró parte de la consecuencia que dejó en su rostro aquel golpe de su compañero.

Fue en su cuenta de Instagram, donde reposteó una historia de un amigo suyo. En la fotografía se aprecia que el ojo sigue en tinta de esta lesión en el maxilar que incluso le significó a Kuscevic un paso por el quirófano.

Así le quedó el ojo a Benjamín Kuscevic por el golpe que lo sacó de la Roja

Benjamín Kuscevic suele aparecer en las citaciones de la Roja, pero no pudo estar para los últimos compromisos de Chile en el camino al Mundial 2026. Una fractura en el maxilar lo marginó de esos duelos y ya lo ha tenido inactivo durante dos semanas en el Coritiba, equipo que lucha por zafar del descenso en el Brasileirao.

Con el tiempo, la zona afectada por el cabezazo de Diogo de Oliveira evidencia un hematoma muy claro, pero no tan grande. “Esto es normal en el alto rendimiento. Yo me crié en el fútbol y muchas veces me peleé en el camarín. Pero muchas veces. Dentro y fuera del campo. A menudo salí airoso”, manifestó el DT de la Coxa, Thiago Kosloski.

¿Cuántos partidos ha jugado Kuscevic en el Coritiba?

Benjamín Kuscevic ha jugado 29 partidos en el Coritiba este 2023: 20 fueron por el Brasileirao, cinco por el estadual paranaense y cuatro por la Copa de Brasil. Marcó dos goles y recibió ocho tarjetas amarillas. También una cartulina roja.

¿En qué puesto marcha Coritiba en el Brasileirao?

Coritiba marcha en el 19° puesto del Brasileirao a falta de 11 partidos por jugar, aunque parece condenado al descenso directo hacia la Serie B.

