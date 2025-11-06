No hay ninguna duda que la selección de Argentina es una de las regalonas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Es más: se puso la camiseta hace un par de años, en su visita al Mundial Sub 20.

Por lo mismo es que la pregunta ahora cae de cajón: ¿volverá el dirigente a ponerse la Albiceleste ahora que presentaron la nueva indumentaria con la que jugarán el Mundial del 2026?

Lo cierto es que el elenco trasandino ya tiene su nueva piel, marca Adidas, y en la que por primera Copa del Mundo exhibirán las tres estrellas gracias al título obtenido en Qatar 2022.

Detalles de la nueva camiseta de Argentina

Tiene tres tonos de celeste tienen las franjas, que representan justamente los tres títulos mundiales que han ganado hasta el momento en su historia los argentinos. La idea es unir el pasado con el presente.

La nueva camiseta de Argentina

En la parte posterior de la camiseta se puede ver que aparece “1893”, que es el año de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino. Un guiño a los orígenes del deporte nacional.

Los encargados de lucir esta nueva indumentaria fueron Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Dibu Martínez. El capitán encabezaba la campaña con la frase “el legado continúa”.

La marca alemana lanzó la camiseta junto a otras 21 selecciones, entre ellas Alemania, España e Italia, que esperan volver a pelear por la Copa del Mundo. Y si la ganan, quizás Infantino también se pone sus colores…