Alexander Aravena ha tenido que pelearla para tomar ganarse un espacio en el fútbol brasileño y este domingo tuvo una jornada inspirada. El delantero fue clave y salvó al Gremio de un verdadero papelón.

En un partido muy ajustado, el Gaúcho no lograba marcar diferencias con el Criciúma, uno de los equipos cerca de la zona de descenso. Sin embargo, el chileno entró desde el banquillo para arreglar un partido que estuvo a nada de terminar muy mal.

Su actuación sacó aplausos entre los hinchas y le permite seguir ganando terrerno en un Tricolor que vive un complejo presente. Quedará esperar para ver si esto le abre más opciones para ir tomando protagonismo.

Alexander Aravena se viste de héroe en Gremio

Gremio no está teniendo una buena temporada y no ha logrado encontrar respuestas en sus suplentes. El club fue a buscar jugadores y se llevó a Alexander Aravena de Universidad Católica, aunque no había tenido muchos minutos desde su arribo.

Alexander Aravena entró a darle el triunfo a Gremio este domingo. Foto: Getty Images.

Este domingo el chileno estuvo nuevamente sentado y a la espera de una oportunidad. Y luego de casi 70 minutos de empatar sin goles con el Criciúma, su entrenador decidió darle una nueva chance.

Alexander Aravena ingresó al campo de juego en los 72′ en reemplazo de Martin Braithwaite y aprovecharía al máximo el poco espacio que le dieron. El ex Universidad Católica fue clave y llevó al Gremio al triunfo en un partido donde no encontraba respuestas.

Fue en los 86′ minutos del partido cuando el Monito se atrevió a encarar por la izquierda de la cancha. Desde ahí sacó un centro que encontró en el área a Miguel Ángel Monsalve, quien se acomodó y anotó el 0 a 1.

El delantero fue felicitado por todos sus compañeros. Y cómo no, si desarmó un partido que estaba muy complicado y donde, a pesar de la diferencia de plantel entre uno y otro, nunca supieron reflejar esa superioridad en el marcador.

Alexander Aravena consigue un triunfo muy importante y sigue luchando por escalar en la tabla de posiciones del Brasileirao junto a Gremio. Monito no estará en las Eliminatorias Sudamericanas y hará lo posible por demostrarle a Ricardo Gareca que debe estar en las próximas fechas.

¿Cuáles son los números de Alexander Aravena esta temporada?

Tras su actuación ante el Criciúma, Alexander Aravena llegó a un total de 20 partidos oficiales esta temporada. En ellos ha marcado tres goles, ha aportado con dos asistencias y alcanza los 1.352 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Gremio?

Gremio ahora se enfoca en su próximo desafío en el Brasileirao, donde tiene un duelo importante. El Gaúcho recibirá a Atlético Mineiro de Eduardo Vargas el próximo domingo 1 de septiembre desde las 15:00 horas.

