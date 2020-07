Zlatan Ibrahimovic a sus detractores: "¿Ahora creen que estoy acabado? No soy ustedes, soy Zlatan y estoy entrando en calor"

Zlatan Ibrahimovic volvió al fútbol italiano luego de su paso por la MLS donde fue figura en Los Ángeles Galaxy.

El atacante aseguró luego de ganarle a la Juventus que si hubiera llegado antes, la serie A sería de su equipo.

Pero el polémico delantero no se quedó ahí, y este sábado le disparó con todo a los que lo quieren retirar.

Zlatan ante el Atalanta (Getty Images)

"Así que creen que estoy acabado. Que mi carrera se termina pronto. No me conocen. Toda mi vida tuve que pelear. Nadie creía en mi, así que yo tuve que creer en mí. Algunos me quisieron romper y sólo me han hecho más fuertes", escribió el sueco en su cuenta de Instagram.

Agregando que "algunos me quisieron explotar, y sólo me han hecho más inteligentes".

Y Zlatan para el final, demostró todo su caracter a la hora de diferenciarse de sus críticos.

¿Ahora creen que estoy acabado? A todos ustedes sólo tengo una cosa que decirles: No soy como ustedes, porque no soy ustedes. Soy Zlatan Ibrahimovic y sólo estoy entrando en calor", cerró.