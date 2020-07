Zlatan: "Ibrahimovic y el Milan no son de Europa League, es poco probable que me vean acá la próxima temporada"

El AC Milan marcha séptimo en la tabla de la Serie A del calcio italiano y por ahora no clasifica a torneos internacionales. Zlatan Ibrahimovic habló con sinceridad.

“Ibra no es un jugador de UEFA Europa League, y el Milan no es un club de UEFA Europa League. Dije que este Milan no es mi gran Milan, es verdad. Pero tenemos que hacer todo lo que podamos en esta situación también”, dijo el sueco a Sportweek de La Gazetta dello Sport.

Agregó que “me dijeron que retirarme en Estados Unidos era muy fácil, así que volví a Milan. Estoy aquí puramente por pasión, porque estoy jugando prácticamente gratis. Después esta situación del Covid-19 detuvo todo y yo pensé que quizás había algo que me estaba diciendo que debía retirarme”.

Sentencia: “Ibra nació para jugar fútbol y todavía es el mejor jugándolo. Veremos cómo me siento en dos meses. También veremos qué pasa con el club. Si esta es la situación, siendo honestos, es poco probable que me vean en Milan la próxima temporada”.

