Yaya Touré sigue los pasos de Adebayor y se acerca a un grande del fútbol paraguayo

Si la posible llegada de Emmanuel Adebayor a Olimpia de Paraguay sorprendió a todos, el nuevo rumor de una estrella africana cerca de otro grande paraguayo es una verdadera locura.

Se trata de Yaya Touré, ex mediocampista del Barcelona y el Manchester City, quien vería con buenos ojos llegar a Libertad y disputar la Copa Libertadores.

Rodrigo Codas, representante de jugadores que negoció el arribo de Adebayor al Decano, confirmó en charla exclusiva con D10 que el volante marfileño también podría jugar en Paraguay esta temporada.

“Conversé con el representante de Yaya y me pidió que vea un equipo en Paraguay, él es muy amigo de Adebayor y podría darse”, dijo Codas, aclarando que: “Pero no a Olimpia, Olimpia no busca un volante y aparte ya hizo un gran esfuerzo por Emmanuel”.

“Sacando a Olimpia, en Paraguay solo hay un equipo que pueda contratar a Touré, vamos a ver si se da”, añadió Codas.

Actualmente, Touré milita en el Qingdao Huanghai de la Segunda División de China. En su trayectoria suma pasos por el Barça de Messi, el Manchester City, Monaco, entre otros.