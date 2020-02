Ya es ídolo: Emmanuel Adebayor desata la locura de los hinchas de Olimpia en su llegada a Paraguay

��ASÍ CELEBRA JUNIOR FERNANDES EL DÍA DE LOS ENAMORADOS�� El delantero y seleccionado chileno se puso con este regalito para su novia. Todo un romántico Junior��. ¿Qué tal?

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Feb 14, 2020 at 6:38am PST