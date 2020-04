Emmanuel Adebayor se aleja de Didier Drogba y Samuel Eto'o: "Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono"

Las constantes apariciones de Didier Drogba y Samuel Eto'o en diferentes campañas de beneficio y alzando la voz por las injusticias contras sus pueblos, contrastan con la posición del díscolo Emmanuel Adebayor.

Al atacante togolés se le acusa de tacaño y de no aportar jamás un peso, frente a lo cual, lejos de rectificar, apoya esos dichos.

"Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación", aseguró.