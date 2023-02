Xavi antes de recibir al Manchester United: "La eliminatoria se decidirá en Old Trafford"

Este jueves a las 14:45 horas de Chile el Barcelona recibe al Manchester United en el Camp Nou por los octavos de final de la Europa League.

Un duelo digno de Champions, pero que por las campañas pasadas de ambos equipos se da esta vez en el segundo torneo en importancia de Europa.

A esto mismo se refirió Xavi Hernández en la previa: "Queremos demostrar que tenemos nivel para competir en Europa, es un equipo de primer nivel. Ni unos ni otros nos hemos ganado estar en Champions, así que es injusto decir si hay equipo Champions".

"Es un partidazo, una eliminatoria espectacular para el aficionado al fútbol. Los dos equipos llegamos en el mejor momento. Ten Hag ha cambiado la cara de este equipo, está haciendo un gran trabajo. Es un equipo con muchas cosas y nos pueden complicar fácilmente la eliminatoria", añadió.

Sobre el momento del equipo, comentó: "Es el Barça, son retos que vienen y cada semana parece el día de la marmota. Lo cogemos de la mejor manera posible, con motivación, ganas, euforia del entorno, ilusión, pero con cautela y humildad. Tenemos ganas de llegar lejos".

Acerca del rival, comentó: "No suelo adelantar nada, pero no estamos pendientes de un solo jugador. Hemos analizado lo que hacen en ataque y en defensa, con Rashford pero también Garnacho. Tienen un ataque rápido, transiciones, contragolpes...".

Luego, afirmó: "Salvo sorpresa para mí, creo que la eliminatoria se decidirá en Old Trafford. Vaticino marcadores igualados y supongo que el jueves se decidirá poco. Es lo que nos hemos ganado. No pienso que seamos favoritos. Hay equipos muy buenos en esta competición y es muy dura, difícil de conseguirla".

Finalmente, indicó: "No tengo que convencer a nadie, solo a los futbolistas, a los dirigentes del club y a los socios. Con esto creo que estamos alineados. Veo el campo lleno, a los jugadores convencidos de la idea y el presidente, contento. Tengo una tranquilidad absoluta, y los que no estén convencidos, me sabe mal. Esta es la idea".