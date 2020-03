West Ham United solicita que la actual Premier League se declare nula y sin efecto

El Coronavirus obligó a suspender las ligas europeas, y en Inglaterra en especial, está instalado el tema de terminar anticipadamente la temporada declarando al Liverpool campeón, considerando su importante ventaja que tiene en la tabla de posiciones.

Sin embargo, hay un equipo que concuerda con la idea de finalizar el torneo, no así declarando un campeón, si no que lisa y llanamente dar por no jugada la temporada 2019-2020.

Karren Brady, vicepresidente de los martillos aseguró en The Sun que "no se puede evitar la posibilidad de que la Premier League, así como las categorías inferiores del fútbol inglés, tengan que ser canceladas y esta temporada declarada nula porque si los jugadores no pueden jugar, no se puede seguir adelante".

Según el directivo, reanudar la actividad el 4 de abril como está previsto es apenas un "sueño", por tanto "lo razonable y justo sería declarar toda la temporada nula y sin efecto".

West Ham que comenzó con Manuel Pellegrini en el banco, ha realizado una campaña muy mala, y apenas se salva de posición de descenso por diferencia de goles. Quizás por ahí viene la "gran" idea.