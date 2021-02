Watford vs Derby County | Ver EN VIVO ONLINE y TV al equipo de Francisco Sierralta por la 31° fecha de la Championship

Este viernes comienza la 31° fecha de la Football League Championship, la segunda categoría del futbol inglés nos trae un partidazo entre el Watford de Francisco Sierralta frente al Derby County, duelo a disputarse en el Vicarage Road.

Watford está actualmente en la pelea por lograr el ascenso a la Premier League, los dirigidos por el técnico español Xisco Muñoz son los 4° de la tabla de posición con 54 puntos, quedando a solo dos unidades del 3° y a tres puntos del segundo, no obstante, el líder del torneo es el Norwich, elenco que tiene una ventaja de siete unidades con respeto al equipo del chileno Sierralta.

El defensor nacional asoma nuevamente como titular en las avispas, en lo que va de temporada ha participado en doce encuentros de la temporada, no obstante, en el último tiempo ha tomado cada vez mayor protagonismo en la oncena titular. El Watford viene de tres duelos sin conocer de derrotas con dos victorias y un empate.

Derby County mientras tanto se encuentra en la zona media de la Championship, los dirigidos por el ahora ex jugador Wayne Rooney -quien fuera su compañero hasta el pasado mes de enero- están en el 17° lugar con una puntuación de 34 puntos y un partido menos. No obstante, el Derby County viene en un gran momento donde ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos disputados y esperan seguir con esta alza a costa de Sierralta y compañía.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Watford vs Derby County por la 31° fecha de la Championship?

Watford vs Derby County juegan este viernes 19 de febrero a las 16:45 hrs de Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV o por streaming Watford vs Derby County?

El partido entre Watford vs Derby County no será transmitido por TV, no obsante si deseas ver el encuentro podrás hacerlo de manera online por streaming en ESPN Play.