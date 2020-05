Vinicius se aburre y le responde a los haters: "No me molesta que se hable de mi puntería"

Desde que Vinicius Junior irrumpió en el Flamengo de Brasil hace un par de años, su nombre se hizo conocido en todo el mundo. Su enorme talento y capacidad goleadora hizo que el mismísimo Real Madrid se fijara en él y desembolsara una gran suma de dinero para ficharlo.

Vini, a sus 19 años, ha sido fundamental en la actual campaña merengue y se ha hecho un espacio en la competitiva delantera del equipo de Zinedine Zidane. Sin embargo, con la llegada de la fama y el éxito, también aparecen los que resaltan sus debilidades dentro de la cancha.

El brasileño ha sido criticado por su poca puntería frente al arco rival y varios haters se han mofado de eso con memes y burlas. Ante esto, el ariete se aburrió y les respondió: "No me molestó, claro que no. Yo soy el primero que sabe que todo se puede mejorar. Siempre. Hasta el último día de mi carrera. Y así quiero seguir toda mi vida!!! Convencido siempre de que tengo que mejorar!! Yo soy el primero en eso".

"El día que no crea en esto, entonces tendré que dejar el fútbol profesional. Porque yo me he hecho profesional del fútbol para eso, para respetar mi profesión. Creer que ya no tengo que mejorar algo es faltarle el respeto a mi profesión. Y eso ya te digo que no va a pasarme nunca. Tengo que mejorar hasta el último día de mi carrera", confesó en entrevista con Marca.

Vinicius marcó en el último clásico ante el Barcelona

Además, sobre la comparación entre el Madrid y el Barça, Vini la tiene clara: "He visto los partidos de nuevo y sigo pensando en que sí hemos sido mejores. Creo que estuvimos mejor que ellos en más cosas".

"Hemos hecho muy buenos partidos hasta ahora y tenemos que recuperar nuestras mejores sensaciones. Tenemos muchas ganas de volver, de ganar. Y queremos ganar esta Liga por nuestra afición", añadió.

Finalmente, se refirió a las posibilidades del Madrid en la Champions League, donde deben remontar la serie ante el Manchester City: "Si vuelve la Champions será una noticia buenísima no sólo para el fútbol, sino para el mundo. Poder jugar partidos en otros países será una señal muy positiva porque estaremos más cerca de lo normal".

"Es verdad que el resultado de la ida fue malo, pero somos el Real Madrid. Nuestra obligación es prepararnos bien y si llega ese partido, que cuando finalice, todos los madridistas puedan decir: lo han dado todo, estamos orgullosos", cerró.