El desesperado regaño de Marcelo en el primer gol de Alcoyano ante Real Madrid: "Vinicius, no la cagues"

Real Madrid tuvo una de las caídas más sonoras en su historia reciente al ser derrotado por Alcoyano con marcador de 2-1 en los diecisavos de final de la Copa del Rey. El equipo de la Primera B, tercera división en España, marcó el tanto definitivo al minuto 115 justo cinco después de haberse quedado con un jugador menos.

Fue un bochorno absoluto para los merengues, que además puso en duda el ciclo de Zinedine Zidane en duda, pues llegaron al minuto 80 con el marcador a favor hasta que llegó el tanto de José Solbes en un tiro de esquina que obligó a que el compromiso tuviera 30 minutos más de acción.

En esta jugada y según captaron las cámaras de Deportes Cuatro, Marcelo tuvo un desesperado regaño hacia su compañero Vinicius por la manera en la que marcó a sus rivales. "Vini, aquí, carajo", le gritaba el brasileño a su compatriota mientras le señalaba a qué jugador debía tomar en el lanzamiento de esquina.

En la defensa de la acción, Real Madrid no pudo salir del peligro y se generó otro tiro de esquina, acá fue aún más enfático el experimentado lateral izquierdo. "No la cagues, Vini. No la cagues", le expresó.

Los esfuerzos de Marcelo fueron inútiles pues en ese córner llegó la igualdad. El defensor perdió la marca de Ramón López, quien peinó la pelota que llegó servida a José Solbes y su aparición para poner el 1-1 que anticipaba el desastre que se terminó gestando para Zidane y sus dirigidos.