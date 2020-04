Video | A 20 años de la escalofriante lesión que casi acaba con la carrera de Ronaldo

Un día como hoy, pero hace 20 años, uno de los mejores futbolistas de la historia sufrió una terrible lesión que casi acaba con su promisoria carrera.

El 12 de abril de 2000, Ronaldo se rompió el tendón rotuliano de su rodilla derecha en la ida de la final de 'Coppa' contra la Lazio. El astro brasileño estaba en la banca esperando su oportunidad para ingresar, entró en el minuto 58' con un 2-1 en contra y, solo seis minutos más tarde, cuando trataba de driblar a Couto, se rompió.

Hasta el día de hoy la imagen de su caída y su llanto desconsolado impacta a los fanáticos del fútbol. Panucci se echó las manos a la cabeza, el chileno Iván Zamorano rezaba, Simeone trataba de consolarlo en la camilla y Lippi, que ya había hecho los tres cambios, trataba de repartir indicaciones totalmente perplejo.

El mayor dolor llegó después al momento de la operación. El doctor Gérard Saillant fue lapidario en su diagnostico: "Los milagros no existen. Necesita por lo menos ocho meses de recuperación antes de volver a jugar y aun así tampoco puedo decir, ni yo ni nadie, que volverá a jugar. Será, en todo caso, un proceso largo y difícil".

Fue así como se comenzaron a buscar las cuasas y responsables de su lesión. En las Navidades de 1996 sufrió una "enfermedad rara" en las rodillas que derivó en una tendinitis permanente.

Por otro lado, Bernardino Santi, excoordinador de la lucha antidopaje de la CBF, culpó derechamente a su ex equipo: "Toda la culpa es del PSV. Le dieron anabolizantes y el resultado fue que su musculatura acabó siendo incompatible con la estructura ósea de su rodilla".

Pese a su lesión pasada, Ronaldo ganó el Balón de Oro en 2002

Finalmente, después de casi un año, Ronaldo recibió el alta média el 8 de marzo de 2001. Después de eso, participó en varios amistosos, pero no reapareció en un partido oficial hasta el 4 de noviembre contra el Lecce.

Pese a que ganó la Copa del Mundo en 2002, su carrera no volvió a ser la misma. Continuó siendo un fenómeno en el Real Madrid y el AC Milán, pero su característica avasalladora que vimos en el Barcelona e Inter de Milán se fue diluyendo.

Maradona dijo en Rusia 2018: "Si no fuera por las lesiones, Ronaldo habría sido el más grande de la historia". ¿Qué hubiese sido de la carrera de Ronaldo sin esa lesión? No lo sabemos. ¿Hubiese sido el mejor jugador de todos los tiempos? Para muchos ya lo es, pero no hay certeza porque las lesiones impidieron que diera el 100%.