Vicente del Bosque reconoce "arreglín" en el España-Chile de 2010: "En los últimos minutos los jugadores se pararon, porque nos valía a los dos"

En España viven un aniversario especial, porque este sábado se cumplen 10 años de su título en el Mundial de Sudáfrica 2010, por ahora, su única estrella planetaria.

El gestor de aquel título fue el entrenador Vicente del Bosque, quien dijo que Chile fue uno de sus rivales más duros en el camino, pero también deslizó que hubo "arreglín" en el duelo de la fase de grupos, porque el 2-1 les servía a ambos elencos para pasar a octavos de final.

"Chile y Paraguay, los dos equipos estilo Bielsa. De lejos, los más incómodos. Con los chilenos nos pasó un suceso increíble, que no había vivido. En los últimos minutos se pararon, porque nos valía a los dos. Fueron cinco o siete minutos, no más, pero se me hicieron eternos", recordó Del Bosque en Marca.

"Todos sabían que valía el 2-1, menos Javi Martínez que estaba desbocado y se iba para arriba. Le decían tranquilo Javi, que nos vale", agregó sobre la situación.

Fernando del Bosque fue reemplazado por Vicente del Bosque ante Chile - Getty

Luego habló de la final, donde le tocó medirse con Países Bajos, que eliminó a Uruguay en la fase de semifinales.

"A mí me gustaba jugar con Holanda, por su escuela, su estilo. Aunque luego fue más bronca de lo esperado. Pero me quedo con la visita de Van Marwijk en diciembre de 2010 a Las Rozas. Vino casi a disculparse por cómo habían jugado. Eso no se hace hoy en día. Fue algo estupendo", comentó.