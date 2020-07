Xavi recuerda a España campeón de Sudáfrica y le manda flor de elogio a la Roja: "A excepción de Chile y después Alemania, nadie nos jugaba de tú a tú"

Los españoles cumplieron su sueño deportivo hace 10 años, cuando en el Mundial de Sudáfrica 2010 su seleccionado por fin pudo romper la mufa, y se coronó como el mejor equipo del planeta.

El título del combinado ibérico está de aniversario, y aquella gesta deportiva está emparejada con Chile, porque España se midió con la Roja de Marcelo Bielsa en la fase de grupos.

Una de las estrellas de ese cuadro español era el ex volante Xavi Hernández, quien en largo diálogo con El País recordó el título, y aprovechó de hablar muy bien de la Roja.

"Nos sentíamos seguros, porque habíamos ganado la Eurocopa de 2008, superamos a Italia en los penaltis, cosa que da mucha moral y confianza, y los rivales ya nos respetaban mucho. La mayoría, por no decir todos, nos dejaban el campo para nosotros, se replegaban, nos esperaban y se nos hacía muy difícil entrar en cancha contraria porque no había espacios", analizó el ahora entrenador sobre el juego del equipo de Vicente del Bosque.

Gary Medel marcando a Xavi Hernández en Sudáfrica - Getty

"A excepción de Chile y después Alemania, nadie nos jugaba de tú a tú. Todos conocían mucho nuestro fútbol, sabían cómo contrarrestarnos y costaba generar ocasiones. Al final, merecimos ganar. No jugamos de forma excelente, pero sí bien, incluso contra Suiza", agregó el catalán.

Además, Xavi recordó un dicho de Maradona durante el Mundial, tras la derrota en el estreno ante Suiza, en fase de grupos.

"A excepción de Chile y después Alemania, nadie nos jugaba de tú a tú. Todos conocían mucho nuestro fútbol, sabían cómo contrarrestarnos y costaba generar ocasiones".

"La convivencia siempre fue muy sana a pesar del ruido exterior y de debates futbolísticos complicados como el que se preguntaba si no sobraba Busquets. También nos atizó Maradona, que vino a decir: 'No vi al equipo favorito que me presentaron; si las porterías estuvieran de costado, España habría ganado 10-1 a Suiza'", indicó.

Xavi recuerda el único título Mundial de España, haciendo hincapié en que Chile fue uno de los rivales más duros que tuvieron en el camino a la gloria.