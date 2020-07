Ver EN VIVO Philadelphia Union vs New England Revolution por MLS is Back

El futbol en Estados Unidos no descansa y luego de una maratónica Fase de Grupos, desde hoy los equipos se enfrentarán por su paso a los cuartos de final de la MLS is Back.

Orlando City y Montreal Impact jugarán en el primer turno por un cupo a cuartos, mientras que en el estelar Philadelphia Union y New England Revolution le darán vida a la otra llave de la jornada en Disney.

Philadelphia viene de una gran etapa de grupos y compartió la punta con Orlando con siete unidades, por lo que se posiciona como uno de los favoritos para esta fase.

En frente tendrán a los Revs, que llegaron a octavos de final luego de calificar segundos en el Grupo B, que fue liderado por Toronto FC. Al igual que los Solos, vienen invictos y podrían ser un complicado escollo en este partido único.

La ronda de los 16 mejores quedó definida este jueves y se prepara para buscar al campeón. (Foto: MLS)

Tremendo primer encuentro a disputarse en Disney y en el que el futbol se ha podido desarrollar sin problemas a pesar de la pandemia. Sin público y con medidas sanitarias extremas han podido realizar este mundialito en MLS is Back.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Philadelphia Union vs New England Revolution por los octavos de final?

Philadelphia Union vs New England Revolution por los octavos de final jugarán este sábado 25 de julio a las 22:30 horas de Chile (misma hora de Estados Unidos).

Hoy arrancan los Octavos de Final del Torneo Especial #MLSisBack y estos son los partidos que les tenemos para hoy.��⬇️ pic.twitter.com/ZauidISiT3 — MLS Español (@MLSes) July 25, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Philadelphia Union vs New England Revolution por los octavos de final?

Philadelphia Union vs New England Revolution por los octavos de final de MLS is Back será transmitido por ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo Philadelphia Union vs New England Revolution por los octavos de final?

Si buscas un link para ver en vivo y online Philadelphia Union vs New England Revolution por los octavos de final, podrás hacerlo en ESPN Play.