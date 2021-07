Marcelo Díaz publica emotivo mensaje por volver a las canchas luego de ocho meses de inactividad: “He vuelto a vivir”

Marcelo Díaz volvió a jugar un partido oficial luego de ocho meses de inactividad, ya sea por lesión o el Covid-19. El volante jugó todo el compromiso en la victoria 4-3 de Libertad sobre Junior de Barranquilla, por la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, el ex Universidad de Chile utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje de agradecimiento: destacó a sus seres más cercanos y al club paraguayo por darle la oportunidad de seguir disfrutando lo que más le apasiona: jugar fútbol.

“Lo sabe la gente que me conoce: la vida me enseñó que no hay otra que levantarse una y mil veces. Pasaron exactamente 8 meses y 13 días desde que jugué mi último partido oficial. Fueron meses muy difíciles, llenos de incertidumbre, de situaciones complicadas y de lágrimas de frustración”, parte el mensaje publicado en Instagram.

“Agradezco de corazón a todas aquellas personas que estuvieron conmigo durante este tiempo. Especialmente, a mis amigos de Bernal (Argentina), que en ningún momento me soltaron la mano. A la gente de club Libertad, por la oportunidad. Y también a todos ustedes, que a través de este medio me brindaron un afecto enorme”, agrega.

“Les dedico todo este esfuerzo a mis bellos hijos quienes, aun estando lejos, me llenan de fuerzas para seguir intentando crecer cada día. Los amo, mis amores. He vuelto a las pistas, he vuelto a sentirme futbolista, he vuelto a disfrutar de un pase al compañero, he vuelto a lo que tanto me apasiona. Simplemente: he vuelto a vivir”, sentencia.

Cabe mencionar que Chelo Díaz está viviendo su primera experiencia en el fútbol paraguayo, tras su exitoso paso por Racing de Argentina. Y que ahora se debe seguir preparando para jugar ante Guaireña y luego afrontar la vuelta ante Junior.